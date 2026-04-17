5 coisas que vão marcar o dia

Esta sexta-feira é dia de greve na Função Pública, que culminará numa manifestação nacional convocada pela CGTP contra o pacote laboral. O Presidente da República, António José Seguro, realiza ainda a sua primeira reunião do Conselho de Estado e o Governo apresenta o Programa de Apoio à Redução da Carga Combustível. Conheça alguns dos assuntos que irão marcar a atualidade nesta sexta-feira.

Greve da Função Pública e manifestação nacional da CGTP

Neste dia de greve na Administração Pública — convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais — e nos setores dos espetáculos, audiovisual e música — Cena-STE –, a CGTP marcou uma manifestação nacional contra o novo pacote laboral. A estes protestos juntam-se outros sindicatos que também emitiram pré-avisos de greve, abrangendo áreas que vão desde o comércio à restauração, passando pela hotelaria e pelo ensino. Isto acontece numa altura em que a confederação sindical tem sido excluída da discussão destas medidas pelo Ministério, com exceção dos encontros na Concertação Social.

“Segurança e Defesa” é o tema da primeira reunião do Conselho de Estado

O Presidente da República, António José Seguro, conduz esta sexta-feira, às 15 horas, a sua primeira reunião do Conselho de Estado, dedicada ao tema da “Segurança e Defesa”. O encontro será antecedido pela tomada de posse dos novos membros deste órgão consultivo, onde se incluem dois antigos ministros socialistas, a reitora da Universidade Católica Portuguesa e dois académicos.

França e Reino Unido debatem missão em Ormuz

O presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, deverão presidir esta sexta-feira a uma videoconferência de países para organizar uma missão defensiva em Ormuz. O objetivo passa por “restaurar a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz quando as condições de segurança o permitirem”. Na reunião deverão participar “países não-beligerantes prontos a contribuir”.

Acionistas da Pharol reúnem em assembleia-geral

A Pharol convocou para esta sexta-feira nova assembleia-geral para deliberar sobre duas propostas que não foram votadas em março por falta de quórum. Em cima da mesa está a revisão dos estatutos da empresa — que poderá abrir a porta a que um único acionista detenha mais de 10% dos direitos de voto — e o reagrupamento de ações, numa tentativa de fazer com que a antiga PT SGPS deixe de ser considerada uma penny stock.

Governo apresenta o Programa de Apoio à Redução da Carga Combustível

A ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, e o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, apresentam em Porto de Mós o Programa de Apoio à Redução da Carga Combustível através do Pastoreio Extensivo. Recorde-se que, no início deste mês, o Governo já tinha publicado no Diário da República uma medida inserida neste âmbito: um diploma que prevê o apoio à instalação de novos produtores pecuários, mediante a atribuição de um prémio de 30.000 euros.