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Alexandra Lencastre “vai para a cama com um livro” em nova campanha da Fnac

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A nova campanha da Fnac conta com criatividade da Uzina, planeamento de meios da Wavemaker e inspira-se no formato televisivo dos anos 90 "Na Cama Com...".

A Fnac volta a reforçar o seu papel na promoção da leitura em Portugal, com uma campanha com o mote “Desliga o telemóvel. Vai para a cama com um livro”. Com criatividade da Uzina e protagonizada por Alexandra Lencastre, a campanha vai estar presente em loja, plataforma digitais, redes sociais, rádio e televisão — num planeamento de meios da Wavemaker.

A campanha inspira-se no formato televisivo marcante dos anos 90 “Na Cama Com…”, reinterpretado “com um registo atual, onde o humor e a familiaridade ajudam a recentrar a atenção na leitura”, explica a marca, em comunicado.

“Mais do que uma mensagem”, a Fnac quer assumir “uma posição clara de reduzir o ruído e devolver protagonismo aos livros no dia a dia”. “Num quotidiano marcado pela presença constante de ecrãs e estímulos digitais, a proposta é simples. Voltar a abrir espaço para o livro, sobretudo à noite”, nota a marca.

A campanha surge no mês em que se assinala o Dia Mundial do Livro, a 23 de abril.

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