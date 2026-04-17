Apagão. Grandes distribuidoras de eletricidade, operador da rede e Repsol alvo de sanções em Espanha

O regulador espanhol, a Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), informou que o operador do sistema elétrico espanhol, a Endesa, Iberdrola, Bahía de Bizkaia Electricidad, Repsol e duas centrais nucleares e Naturgy vão ser alvo de sanções, no seguimento de falhas relacionadas com o apagão a 28 de abril do ano passado.

De acordo com a lista de processos sancionatórios relacionados com o apagão, publicado pelo El Español, a CNMC vai sancionar a REE (Red Eléctrica de España), as centrais de ciclo combinado da Naturgy, as centrais de geração de energia da Repsol, as centrais de geração da Iberdrola e, em conjunto, duas das centrais nucleares (Ascó e Vandellós), as centrais de geração da Endesa e a empresa Bahía de Bizkaia Electricidad.

A empresa mais afetada pelas sanções, devido às suas numerosas infrações, é a Redeia, casa-mãe da REE, uma vez que é a única a enfrentar uma proposta de sanção muito grave.

Espanha adiantou que o apagão de abril resultou de uma “combinação de fatores” que provocaram elevada sobrecarga de tensão que o sistema elétrico de Espanha foi incapaz de absorver por diversos motivos, incluindo “má planificação” do operador, a REE (Red Eléctrica de España).

Além de falhas por parte do operador da rede elétrica espanhola a nível de gestão e planificação, houve também falhas na resposta de outros operadores e distribuidores de energia em Espanha, com suspeitas de incumprimento dos protocolos previstos para situações de sobrecarga de tensão, segundo adiantou o Executivo espanhol, em junho do ano passado.