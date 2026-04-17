Balcões do Espaço Energia já são 129 com estreia no Alentejo

A ministra do Ambiente e Energia revelou que existem já 129 balcões Espaço Energia no país, incluindo os nove inaugurados esta sexta-feira em Évora, os primeiros da região Alentejo, importante para melhorar a literacia energética dos cidadãos.

“Há muitos [no país], nós temos já 129 espaços”, indicou a ministra Maria da Graça Carvalho, apontando, contudo que a maioria estava concentrada no Centro e no Norte”. Ao olhar para o mapa, continuou, “o Alentejo era um espaço vazio” e “mesmo o Algarve não tinha muitos”.

A governante que tutela as pastas do Ambiente e da Energia deslocou-se à tarde a Évora para inaugurar o Espaço Energia instalado na câmara municipal, embora o concelho fique a contar para já com mais oito destes balcões. “É o primeiro do Alentejo, mas o que inaugurámos foi um conjunto de nove, dois na cidade, um entre [a] cidade e [o meio] rural e sete em espaços rurais”, precisou a ministra, em declarações aos jornalistas em Évora.

Segundo Maria da Graça Carvalho, esta descentralização “é muito importante” e, agora, o objetivo do Governo é que “outros locais no Alentejo sigam o exemplo e haja mais espaços” deste tipo na região.

“E aqui é muito necessário, como em todo o país, para uma melhor literacia energética e para ajudar a diminuir a fatura da eletricidade, para uma maior eficiência energética e para ajudar na luta contra a pobreza energética, que é um ponto muito complexo ainda em Portugal”, argumentou.

Já o presidente da Câmara de Évora, Carlos Zorrinho (PS), congratulou-se com a criação do novo serviço, que a autarquia quis sempre que fosse descentralizado, e revelou que o objetivo é “chegar às 12 freguesias do concelho”.

“Vamos tentar encontrar um espaço para poder ter outro tipo de enquadramento e também vamos fazer protocolos com todas as freguesias. Ainda não chegámos às 12, mas acredito que vamos chegar”, disse aos jornalistas. Para o autarca, trata-se de um projeto “bastante importante” para contribuir para “aumentar a literacia energética” da população, com efeitos práticos no acesso a programas de apoio públicos.

“São lançados muitos programas de apoio para as famílias fazerem face até às dificuldades que existem hoje do preço da energia, programas de apoio às famílias com mais dificuldades de energia, programas de apoio, por exemplo, para mudar janelas, para fazer isolamentos, para comprar eletrodomésticos mais eficazes e, muitas vezes, as famílias não o fazem porque não têm literacia energética para o fazer”, exemplificou.

Estes balcões fazem a ligação entre a população e o Ministério do Ambiente e Energia “para poder facilitar”, acrescentou. Na deslocação a Évora, a ministra presidiu também, no Monte Alentejano, no Rossio de S. Brás, à assinatura do contrato de concessão, entre o Estado e a Águas do Vale do Tejo, do Grupo Águas de Portugal, para a gestão das infraestruturas da Barragem de Monte Novo.

Este é o terceiro sistema de um total de 10 que o Estado vai transferir para as várias empresas do Grupo Águas Portugal. Foram igualmente assinados contratos relativos à reabilitação de ribeiras do concelho de Évora, no âmbito do Programa Pro-Rios.