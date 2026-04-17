Barcelos lança concurso para pavilhão multiusos de 12,7 milhões de euros

Volvido quase um ano desde o anúncio do investimento de 12,7 milhões de euros num novo pavilhão multiusos, o município de Barcelos aprovou em reunião do executivo o concurso público da empreitada de conceção e construção. A obra do futuro Multiusos – Barcelos Arena tem um prazo de execução de 24 meses.

A Câmara Municipal de Barcelos tenciona transformar o “Barcelos Arena” num “equipamento de referência” destinado a acolher os mais diversos eventos culturais e desportivos. O espaço terá capacidade para mais de 3.500 pessoas. Será erguido nos terrenos contíguos ao campo de treinos do Estádio Cidade Barcelos, ocupando uma área total de 27.000 metros quadrados.

A 29 de abril de 2025, a autarquia liderada por Mário Constantino Lopes anunciava a aprovação, em reunião do Executivo, do estudo prévio relativo à construção do multiusos.

Após a conclusão do procedimento concursal, a obra terá um prazo de execução previsto de 24 meses. Segundo o município minhoto, o futuro equipamento destina-se a acolher espetáculos de música e entretenimento; congressos e eventos corporativos; eventos de caráter político, religioso e cultural; montagem de feiras com stands modulares.





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“A construção deste equipamento visa dar resposta às necessidades identificadas a nível regional, implementando-se numa localização com fácil acesso a diversos meios de transporte, vias de comunicação, bem como uma forte proximidade ao centro da cidade”, explana o município.

O complexo integrará um parque de estacionamento exterior com capacidade para 180 viaturas ligeiras, acessos dedicados a automóveis e autocarros, além de percursos de ligação ao atual complexo desportivo. O projeto inclui ainda a criação de uma praça exterior sobrelevada, onde se implantará o pavilhão multiusos, com uma área estimada de 7.500 metros quadrados.

O edifício vai ainda contemplar uma área de restauração e bares para o público, “podendo incorporar uma área de esplanada exterior com vista privilegiada para o estádio e campos de treino, e possibilidade de funcionamento autónomo, em dias sem eventos”, detalha a autarquia num comunicado.