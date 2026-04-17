Cinco candidatos avançam para a compra da Indaqua em negócio de mil milhões
Maior operador privado de concessões municipais de água em Portugal está a ser disputado por operadores internacionais do setor das águas, assim como por fundos de private equity e de infraestruturas.
Na próxima semana, cinco candidatos — entre fundos de private equity e de infraestruturas, e operadores do setor das águas — vão entregar propostas não vinculativas para a compra da Indaqua, o maior operador privado de concessões municipais de água em Portugal.
Na corrida estão os fundos norte-americano KKR e canadiano Brookfield, bem como o italiano Acea SpA — um dos principais grupos multiutilities italianos, com sede em Roma e com especialização na gestão da água, distribuição de eletricidade, produção de energia e serviços ambientais — e a espanhola Aqualia, vocacionada para a gestão do ciclo integral da água, desconhecendo-se o quinto candidato.
Segundo avança ainda o Jornal Económico (acesso pago) na edição semanal, citando fontes ligadas ao processo, em termos de enterprise value (ou seja, incluindo dívida), a empresa liderada por Pedro Perdigão está a ser avaliada neste negócio em cerca de mil milhões de euros, o que deverá fazer deste um dos negócios do ano em Portugal.
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