Cinco candidatos avançam para a compra da Indaqua em negócio de mil milhões

Na próxima semana, cinco candidatos — entre fundos de private equity e de infraestruturas, e operadores do setor das águas — vão entregar propostas não vinculativas para a compra da Indaqua, o maior operador privado de concessões municipais de água em Portugal.

Na corrida estão os fundos norte-americano KKR e canadiano Brookfield, bem como o italiano Acea SpA — um dos principais grupos multiutilities italianos, com sede em Roma e com especialização na gestão da água, distribuição de eletricidade, produção de energia e serviços ambientais — e a espanhola Aqualia, vocacionada para a gestão do ciclo integral da água, desconhecendo-se o quinto candidato.

Segundo avança ainda o Jornal Económico (acesso pago) na edição semanal, citando fontes ligadas ao processo, em termos de enterprise value (ou seja, incluindo dívida), a empresa liderada por Pedro Perdigão está a ser avaliada neste negócio em cerca de mil milhões de euros, o que deverá fazer deste um dos negócios do ano em Portugal.