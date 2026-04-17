Empresas

Cinco candidatos avançam para a compra da Indaqua em negócio de mil milhões

  • ECO
  • 9:09

Maior operador privado de concessões municipais de água em Portugal está a ser disputado por operadores internacionais do setor das águas, assim como por fundos de private equity e de infraestruturas.

Na próxima semana, cinco candidatos — entre fundos de private equity e de infraestruturas, e operadores do setor das águas — vão entregar propostas não vinculativas para a compra da Indaqua, o maior operador privado de concessões municipais de água em Portugal.

Na corrida estão os fundos norte-americano KKR e canadiano Brookfield, bem como o italiano Acea SpA — um dos principais grupos multiutilities italianos, com sede em Roma e com especialização na gestão da água, distribuição de eletricidade, produção de energia e serviços ambientais — e a espanhola Aqualia, vocacionada para a gestão do ciclo integral da água, desconhecendo-se o quinto candidato.

Segundo avança ainda o Jornal Económico (acesso pago) na edição semanal, citando fontes ligadas ao processo, em termos de enterprise value (ou seja, incluindo dívida), a empresa liderada por Pedro Perdigão está a ser avaliada neste negócio em cerca de mil milhões de euros, o que deverá fazer deste um dos negócios do ano em Portugal.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Cinco candidatos avançam para a compra da Indaqua em negócio de mil milhões

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Indaqua ganha dois contratos de dez milhões em Angola

Fátima Castro,

Indaqua vai deslocar para o terreno 20 especialistas dedicados à melhoria dos serviços de água e saneamento nas províncias do Namibe e Lunda Norte, que abrangem cerca de 1,5 milhões de habitantes.

1