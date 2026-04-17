⛽ Combustíveis vão descer ainda mais na próxima semana com abertura do Estreito de Ormuz. Saiba quanto

O Irão anunciou a abertura do Estreito de Ormuz na sequência do cessar-fogo no Líbano e o Presidente norte-americano admitiu a possibilidade de retomar este fim de semana as negociações de paz com o Irão, sublinhando que acredita que um acordo para pôr fim à guerra no Irão seria alcançado “em breve”. O efeito nos preços do petróleo não se fez esperar.

O Brent, que serve de referência para o mercado europeu, está esta sexta-feira a descer 9,2%, para os 90,24 dólares por barril, e por isso a descida dos preços dos combustíveis na próxima segunda-feira será maior face ao inicialmente previsto. Fonte oficial da Anarec, avançou ao ECO que, o gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deverá descer 13 cêntimos e a gasolina três cêntimos.

Ao início da manhã, tendo em conta as cotações em vigor, as expectativas apontavam para uma descida de dez cêntimos no diesel e um cêntimo na gasolina, de acordo com os dados do ACP. Já fonte do mercado, avançou ao ECO que o diesel iria descer 11 cêntimos, mas a gasolina não sofreria alterações.

Os preços ainda podem sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do Brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. As mudanças no campo geopolítico também estão a ter reflexo no euro que valoriza 0,11% face ao dólar. A nota verde chegou a atingir o nível mais baixo desde o início do conflito com o Irão, pois as notícias da reabertura temporária do Estreito de Ormuz ajudaram a atenuar as preocupações com a inflação a curto prazo.

Mas para saber quanto vai pagar na bomba segunda-feira, quando for abastecer, é necessário esperar pela publicação de uma nova portaria com o desconto temporário e extraordinário do ISP a vigorar na próxima semana, tendo em conta o aumento acumulado é de 49,8 cêntimos no diesel e de 24,6 cêntimos na gasolina, mesmo sem ter em conta as previsões para a próxima semana.

Esta semana o gasóleo desceu 4,8 cêntimos e a gasolina 2,7 cêntimos, não só devido ao aliviar dos preços do barril de Brent, mas também porque o Governo manteve o desconto no ISP do gasóleo e gasolina: de 8,3 cêntimos por litro no gasóleo rodoviário e de 4,6 cêntimos por litro na gasolina sem chumbo. Ou seja, considerando a incidência do IVA, o desconto real para os portugueses foi de 10,3 cêntimos por litro no caso do gasóleo rodoviário e de 5,6 cêntimos por litro no caso da gasolina sem chumbo.

O Executivo estabeleceu o limiar nos dez cêntimos de subida, para apoiar os combustíveis. De sublinhar que o aumento de dez cêntimos é contabilizado a partir da semana de 2 a 6 de março, antes do ataque concertado dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, que levou à disseminação do conflito pelo Médio Oriente e ao encerramento do Estreito de Ormuz.