Depois do confronto, fundador da Anthropic é recebido na Casa Branca

Dario Amodei, cofundador e líder da Anthropic, tem uma reunião marcada para esta sexta-feira com a chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, numa altura em que a empresa está num braço-de-ferro com o Pentágono sobre a utilização dos seus modelos de inteligência artificial (IA).

O encontro ocorre ainda num momento em que o Governo dos EUA procura implementar o mais recente modelo da criadora do chatbot Claude, o Claude Mythos, que tem vindo a ganhar popularidade pelas suas capacidades avançadas de descobrir e explorar falhas de cibersegurança.

“Seria extremamente irresponsável da parte do Governo americano privar-se dos avanços tecnológicos que o novo modelo apresenta. Seria um presente para a China“, disse uma fonte próxima das negociações ao Axios, que noticiou a reunião em primeira mão.

O novo modelo em questão, o Claude Mythos, é um modelo avançado de IA, criado especificamente para tarefas de cibersegurança. A tecnologia foi disponibilizada de forma condicionada no passado dia 7 de abril, estando disponível, atualmente, a um grupo muito restrito de cerca de 40 empresas e organizações, selecionadas pela Anthropic.

No entanto, em março, a empresa fundada por ex-trabalhadores da OpenAI em 2021 tinha sido colocada pelo Governo dos EUA numa ‘lista negra’, por ter recusado conceder uma autorização ao Departamento de Defesa para o uso dos seus modelos de IA em armas autónomas letais e em vigilância doméstica em massa.

O Governo dos EUA decidiu, então, castigar a Anthropic, designando-a como um “risco para a cadeia de abastecimento” e ordenando todas as agências federais a deixarem de usar a sua tecnologia. Inconformada, a empresa processou o Estado para tentar reverter essa decisão.