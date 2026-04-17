ECO e +M lançam ‘+M Media Leaders’ para valorizar a indústria

O ECO e o +M vão lançar os prémios +M Media Leaders para colocar a criação de valor no centro da discussão sobre a indústria dos media em Portugal. Decisão é do júri

⚡ ECO Fast • O ECO e o +M vão lançar os prémios '+M Media Leaders' para valorizar a indústria dos media em Portugal e promover a discussão sobre a criação de valor no setor.

• A iniciativa pretende distinguir boas práticas, lideranças e projetos que contribuem para a transformação dos media, com cinco categorias a concurso.

• A seleção dos finalistas será feita pela redação do ECO/+M, sendo a decisão final do júri presidido por Francisco Teixeira, e que integra Sofia Tenreiro, Miguel Coutinho e António Casanova.

O ECO e o +M vão lançar os prémios ‘+M Media Leaders’, uma nova iniciativa editorial que pretende reforçar a valorização da indústria da comunicação social em Portugal e colocar a criação de valor no centro da discussão sobre o futuro do setor. A iniciativa parte de uma convicção de que, sem empresas de comunicação social sustentáveis, com capacidade de investir, inovar e competir, não existem condições para haver jornalismo que cumpra as suas funções de escrutínio e de informação.

Os ‘+M Media Leaders’ serão uma oportunidade para distinguir boas práticas, lideranças e projetos que estão a contribuir para a criação de valor e para a transformação da indústria dos media em Portugal. Há mais leitores, há mercado, mas falham os modelos de negócio. Apesar disso, grupos internacionais como a Bauer ou, mais recentemente, os italianos da MFE decidiram entrar no mercado e investir em meios portugueses, o que mostra também que há valor a criar no setor.

Neste contexto, a iniciativa do ECO e do +M definiu cinco categorias diferentes a distinguir. A escolha de uma ‘shortlist’ de finalistas será feita pela redação do ECO/+M, cabendo a decisão final a um júri independente, presidido por Francisco Teixeira (CEO do grupo WPP), Sofia Tenreiro (CEO da Siemens), Miguel Coutinho (diretor-geral da Fundação EDP) e António Casanova (CEO da Unilever Portugal).

Media Company

Media Business Man/Woman

Media Innovation and Growth

Media Challenger

Media Legacy Award

O ECO celebra este ano o décimo aniversário e o +M, depois de dois anos de presença regular com uma newsletter diária e um podcast semanal, quer agora ganhar novo fôlego e relevância, alargando a sua ambição editorial na cobertura especializada da indústria. O objetivo desta iniciativa é acompanhar com mais profundidade os modelos de negócio, a transformação tecnológica, a liderança, o investimento e as novas dinâmicas competitivas do setor.

A aposta também procura contrariar uma visão fatalista que se instalou em parte do debate sobre os media, muitas vezes dominado por um discurso de declínio estrutural. A indústria enfrenta dificuldades conhecidas, mas há também empresas, gestores e projetos a adaptar-se, a inovar, a ganhar escala e a criar valor num mercado em mudança.

Com esta iniciativa, o ECO e o +M querem dar visibilidade ao que está a funcionar, ao que está a mudar e ao que merece ser discutido com maior exigência num setor decisivo para a qualidade do espaço público e para a sustentabilidade do jornalismo.