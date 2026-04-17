Especialistas em auditoria propõem uma avaliação contínua do setor público para garantir maior eficiência e transparência

Os especialistas em auditoria do setor público concordaram em salientar que o verdadeiro desafio da auditoria pública vai além da verificação do cumprimento normativo, e consideram que é necessário dar um passo além para avaliar não só o que foi gasto, mas também verificar se as despesas alcançaram o impacto social dos objetivos públicos para os quais foram destinadas.

Sob o lema «Avaliação contínua, o novo desafio do controlo do setor público», a 17.ª Jornada da Auditoria do Setor Público, o encontro profissional organizado pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas da Catalunha (CCJCC), abordou os desafios da auditoria do setor público e, com especial ênfase, abordou a necessidade de implementar mecanismos de controlo contínuo do setor público para garantir maior eficiência e transparência. Assim o analisaram Esther Pallarols, diretora-geral de orçamentos da Generalitat da Catalunha; e Mireia Borrell, diretora do Ivalua, Instituto Catalão de Avaliação de Políticas Públicas.

Segundo Pere Ruiz, especialista em auditoria do setor público e membro do Conselho de Administração do CCJCC, «é necessário adotar uma abordagem de avaliação contínua que permita um acompanhamento dinâmico da execução orçamental, garantindo a transparência e melhorando a tomada de decisões informadas em tempo real».

Esta abordagem requer a incorporação de ferramentas tecnológicas e uma mudança cultural no sentido da avaliação dos resultados e do impacto, e não apenas da despesa. Assim, a auditoria deve alargar o seu âmbito à avaliação da eficiência e do impacto social das políticas públicas, garantindo que os recursos sejam utilizados de forma ótima em benefício dos cidadãos. Neste contexto, a avaliação contínua não só previne riscos e desvios, como também reforça a confiança nas instituições e permite uma melhor gestão pública.

CONTROLO DA FRAUDE

O evento contou com a presença de altos representantes do Gabinete Antifraude da Catalunha (OAC) e participaram na cerimónia tanto o atual diretor do OAC, Josep Tomàs Salàs, como Olinda Anía, diretora adjunta. O OAC quis destacar a neutralidade da instituição e a vontade de que esta seja uma ferramenta de integridade pública, de confiança institucional e de qualidade democrática.

A proteção das pessoas que denunciam possíveis fraudes é fundamental para a OAC e a possibilidade de denúncias anónimas traduziu-se num aumento notável das denúncias recebidas: de 174 em 2016 para mais de 2.000 registadas em 2025.

De acordo com o último Barómetro da OAC, 82% dos catalães consideram que existe muita corrupção. O grande objetivo da OAC é gerar impacto e reduzir esta perceção dos cidadãos sobre a corrupção, bem como a corrupção efetiva na Catalunha, com o objetivo de melhorar a confiança dos cidadãos nas instituições públicas e a qualidade democrática.

O que ficou claro durante o evento foi a necessidade de coordenação entre instituições e, neste sentido, foi exposto qual deve ser o papel das Câmaras Regionais para promover uma maior transparência no setor público. Contou-se com as experiências de Núria Gras Nogues, chefe da Secção de Apoio Económico da Câmara Regional de Tarragona; e de Josep Casas, chefe do Serviço de Assistência Económico-Financeira da Câmara Regional de Barcelona.

Por outro lado, também a nível local, foi valorizado o papel da central de compras da Associação Catalã de Municípios (ACM) como um instrumento para a relação entre as entidades locais e os auditores. Foi assim apresentado por Victor Torrents, chefe do Gabinete de Acompanhamento de Contratos da Central de Compras da ACM.

Por ocasião do 30.º aniversário do Colégio de Auditores Jurados da Catalunha, o evento teve lugar no Parlamento da Catalunha, facto que Joan Vall, presidente do CCJCC, quis destacar: «Realizar este evento sobre o setor público no Parlamento da Catalunha faz todo o sentido, uma vez que nós, auditores, somos os agentes que garantimos o bom funcionamento das instituições públicas. Há 30 anos que, nesta câmara, o CCJCC passou a ser, por unanimidade de todos os grupos políticos, uma entidade jurídica própria e hoje, mais do que nunca, somos uma ferramenta fundamental de transparência e de geração de confiança no tecido empresarial e também entre os cidadãos».