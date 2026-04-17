Defesa

EUA atrasam entrega de armas para a Europa

  • eRadar
  • 12:41

Europa deverá receber armas militares norte-americanas com atrasos. Conflito com o Irão tem pressionado a reserva de armamento dos EUA.

A Europa deverá sofrer com atrasos na entrega de armamento militar proveniente dos EUA, uma vez que o conflito com o Irão continua a consumir as reservas de armas norte-americanas.

A agência Reuters noticia esta sexta-feira que equipamento militar norte-americano deverá sofrer atrasos com as entregas a países europeus, mesmo que o seu envio tenha sido previamente acordado, com base em cinco fontes familiarizadas com o processo.

Algumas das armas em questão foram adquiridas por países europeus no âmbito do programa do governo norte-americano Foreign Military Sales (Vendas Militares Estrangeiras, em português), que visa a venda de armas fabricadas nos EUA para países estrangeiros, com assistência logística e consentimento do governo norte-americano. O Pentágono não quis comentar esta informação.

Este atraso em entregas previamente acordadas indicia o grau de impacto que o conflito com o Irão está a ter nas reservas de equipamento militar norte-americano.

Os custos que os EUA estão a ter com este conflito — que se prolonga desde 28 de fevereiro — não são públicos, mas notícias recentes dão conta que poderá já ter tido custos na ordem dos 31 mil milhões de dólares. A Administração Trump também já pediu um reforço de 200 mil milhões de dólares ao Congresso para custear a ação militar no Médio Oriente, designada de Operação Fúria Épica.

A notícia destes atrasos surge numa altura em que o Departamento de Defesa dos EUA iniciou conversações com os principais fabricantes de automóveis para aumentar a produção de armas, dada a redução das reservas causada pelo conflito no Médio Oriente. Altos funcionários da defesa dos EUA encontraram-se com executivos de empresas como a General Motors e a Ford Motor, propondo-lhes que dediquem parte da sua capacidade produtiva e pessoal ao fabrico de munições e equipamento militar.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

EUA atrasam entrega de armas para a Europa

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Austrália vai investir mais 33 mil milhões em defesa

Lusa,

Ministro da Defesa reconhece que a Austrália enfrenta "as circunstâncias estratégicas mais complexas e ameaçadoras desde o fim da Segunda Guerra Mundial".