Economia

Excedente externo da economia portuguesa recua para 246 milhões de euros até fevereiro

  • Lusa
  • 12:31

Evolução deveu-se a fatores como a redução, de 215 milhões de euros, do excedente da balança de serviços, e ao aumento, de 209 milhões de euros, do défice da balança de bens.

A economia portuguesa apresentou um excedente externo de 246 milhões de euros até fevereiro, uma descida de 488 milhões de euros em termos homólogos, divulgou esta sexta-feira o Banco de Portugal (BdP).

Segundo o banco central, esta evolução deveu-se a fatores como a redução, de 215 milhões de euros, do excedente da balança de serviços, que “é explicada, sobretudo, pelo aumento das importações de serviços de transporte (+171 milhões de euros), principalmente de transporte marítimo de carga”.

Além disso, a deterioração reflete também o aumento, de 209 milhões de euros, do défice da balança de bens, resultado de uma diminuição das exportações superior à das importações e à redução, de 174 milhões de euros, do excedente da balança de rendimento secundário, associada, sobretudo, a uma maior contribuição financeira para a União Europeia.

O BdP assinala ainda que a capacidade de financiamento da economia portuguesa até fevereiro de 2026 traduziu-se num saldo positivo da balança financeira de 78,6 milhões de euros.

“As seguradoras e fundos de pensões e os particulares foram os setores que mais contribuíram para este saldo positivo, seguidos das outras instituições financeiras e das administrações públicas”, explica o BdP, enquanto o banco central, os bancos e as sociedades não financeiras apresentaram uma redução de ativos líquidos.

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