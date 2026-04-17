Ataque ao Irão

Direto Exército do Líbano acusa Israel de violar cessar-fogo

  • ECO
  • 7:49

Exército do Líbano denuncia ataques israelitas poucas horas após início do cessar-fogo acordado entre Beirute e Telavive. Ministros do G7 dizem que é "urgente limitar o custo para a economia mundial".

As forças armadas libanesas registam “vários ataques israelitas, além de bombardeamentos intermitentes que afetaram uma série de aldeias”, classificando-os como “violações do acordo” de cessar-fogo de dez dias entre o Líbano e Israel, que tinha entrado em vigor à meia-noite local, após negociações mediadas pelos Estados Unidos.

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