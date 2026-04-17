Festival CCP com 875 trabalhos a concurso

Publicidade foi a categoria com mais inscrições, 242. Segue-se Design (207), Digital (51), Experiências de marca (96), Social e Conteúdos (119), Craft (151) e Integração (9).

O 28º Festival CCP conta com um total de 875 projetos a concurso, mais 32 do que na edição de 2025. Os projetos foram submetidos por 99 entidades, entre freelancers, agências, agências in-house, estúdios, produtoras e pós-produtoras. Este ano é marcado pela criação da nova categoria Social e Conteúdos, que, na sua estreia, registou mais de 100 inscrições, destaca o Clube da Criatividade de Portugal.

Publicidade foi a categoria com mais inscrições, ao totalizar 242. Segue-se Design (207), Digital (51), Experiências de marca (96), Social e Conteúdos (119), Craft (151) e Integração (9).

Entretanto, as votações online para apuramento da shortlist já estão a decorrer. O Júri Oficial e Júri Shortlist estão a votar até ao dia 30 de abril, o primeiro com uma ponderação de 60% e o segundo de 40%.

As votações presenciais decorrem nos dias 13 e 14 de maio no espaço cedido pelo IADE (Oriente Green Campus), em Lisboa, e a votação dos Grande Prémios realiza-se no espaço do Festival, no Unicorn Stage do Beato Innovation District.

Os vencedores do 28º Festival CCP serão anunciados no dia 22 de maio, na Gala de Entrega de Prémios, que terá lugar na Fábrica de Pão do Beato Innovation District.