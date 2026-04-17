Governo propõe que cônjuges de herdeiros também possam forçar venda de imóveis indivisos

Um único herdeiro poderá forçar um processo de venda de um imóvel herdado se, ao final de dois anos após a atribuição da herança, não houver acordo entre os herdeiros. Esta é a principal novidade que poderá vir a ser introduzida na lei se a proposta do Governo para a criação de um novo processo especial de venda de imóveis relativos a heranças indivisas for aprovada pelo Parlamento.

Porém, escreve o Público (acesso pago) que há outros casos em que estas vendas poderão ser desencadeadas sem a concordância de todos os herdeiros, tais como os cônjuges de herdeiros que tenham casado em regime de comunhão de bens e, nos casos em que tiver sido requerido um “processo de inventário” da herança, não será preciso aguardar pelo prazo de dois anos para vender um imóvel. Se tiver ‘luz verde’ da oposição, este processo abre a porta à venda de imóveis integrados em herança indivisa.

O diploma propõe também casos excecionais em que o recurso a este processo especial de venda não poderá ser feito, incluindo aqueles em que o imóvel em causa seja morada de família, e se a herança estiver em situação de insolvência ou se o imóvel estiver penhorado. Já se houver herdeiros considerados incapazes ou que estejam em parte incerta, a venda só poderá avançar após obtenção de consentimento do Ministério Público e autorização de um tribunal.