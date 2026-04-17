Hospital Universitário Geral da Catalunha participa na primeira fase de um ensaio clínico pioneiro para a doença de Parkinson

O Hospital Universitário Geral da Catalunha participou na primeira fase do REASON, um ensaio clínico internacional sobre a doença de Parkinson destinado a avaliar uma nova via terapêutica para tentar alterar a progressão da doença. Além disso, desempenhou um papel de destaque neste estudo ao tornar-se o primeiro hospital espanhol a ser ativado para participar no ensaio e o primeiro do país a incluir um doente, conforme informado pelo centro num comunicado.

Desenvolvido entre 2021 e 2024, o REASON é o primeiro estudo em seres humanos a avaliar a segurança, a tolerabilidade e a farmacodinâmica de um tratamento concebido para reduzir a atividade do gene LRRK2, a alteração genética mais frequente associada à doença de Parkinson.

O diretor de Investigação do Hospital Universitário Geral da Catalunha e responsável pela Unidade de Investigação Clínica (UDIC), Ernest Balaguer, destaca que se trata de «uma abordagem muito inovadora para tentar modificar a evolução natural da doença de Parkinson, tanto em doentes com mutação LRRK2 como naqueles que não a apresentam».

Os resultados desta primeira fase acabaram de ser publicados na «Nature Medicine», uma das revistas científicas de maior prestígio internacional, e abrem caminho para novas fases de investigação. Os primeiros dados mostram que o tratamento consegue reduzir os níveis de LRRK2 e da proteína pRab10 no líquido cefalorraquidiano, um dos principais indicadores biológicos associados à doença, e que o perfil de segurança observado é favorável.

Um dos aspetos mais relevantes do ensaio é o facto de ter incluído tanto doentes com mutação patogénica no LRRK2 como doentes com Parkinson sem essa alteração genética, o que amplia o seu interesse científico e a sua possível projeção para além das formas hereditárias da doença.

Neste sentido, Balaguer sublinha que «é crucial avaliar a segurança e a possível eficácia em populações não afetadas pela mutação, uma vez que este avanço poderá ter repercussões também na imensa maioria dos doentes com Parkinson não genético de aparecimento esporádico».

Nesta primeira fase participaram, juntamente com o Hospital Universitari General de Catalunya, o Hospital Clínic de Barcelona e o Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilha, bem como 18 centros internacionais de países como os Estados Unidos, o Canadá, Israel, a Noruega e o Reino Unido.

INVESTIGAÇÃO

O Hospital Universitário Geral da Catalunha possui uma trajetória consolidada em ensaios clínicos sobre doenças neurodegenerativas. De facto, todos os medicamentos para a doença de Parkinson aprovados em Espanha nos últimos 20 anos foram avaliados neste centro, juntamente com outros tratamentos autorizados noutros países.

Segundo Balaguer, «ter uma trajetória consolidada em ensaios clínicos na área neurológica permite-nos participar em projetos internacionais de elevada complexidade. A investigação é uma ferramenta fundamental para oferecer aos doentes cuidados mais precisos, uma vez que nos permite gerar conhecimento que podemos transpor para a prática clínica».

A investigação e a inovação fazem parte das linhas estratégicas da Quirónsalud, com uma atividade que, no último ano, reuniu cerca de 1.500 ensaios clínicos ativos em todo o grupo.