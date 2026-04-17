LaLiga afirma que o Supremo Tribunal não questiona os seus fundamentos no acórdão sobre os direitos audiovisuais

A LaLiga explicou que recebeu a sentença proferida pela Primeira Secção do Supremo Tribunal no recurso de cassação, relativo ao processo iniciado pelo FC Barcelona e pelo Real Madrid CF em relação às decisões tomadas pelo presidente do Órgão de Controlo da gestão dos direitos audiovisuais durante as sessões realizadas nos dias 1 de março, 12 de abril e 19 de maio de 2022.

Em resposta a algumas informações publicadas, precisou que o Supremo Tribunal «não entrou a questionar os fundamentos jurídicos defendidos pela LaLiga» e que a rejeição do recurso «se deve exclusivamente à falta de efeito útil».

«O recurso da LaLiga assentava em dois fundamentos: por um lado, a alegada violação do artigo 7.º, n.º 4, do RDL 5/2015 em relação à jurisprudência sobre conflito de interesses; e, por outro, a falta de aplicação da doutrina da “base razoável”, que limita o controlo judicial das decisões associativas à verificação de se estas carecem de toda a razoabilidade», explicou.

Assim, salientou que discorda «desta premissa». «A sentença parte do princípio de que o recurso não contestou esta questão, ou seja, se o presidente podia tomar estas decisões ou se tal deveria ter sido feito por um terceiro imparcial. No entanto, esta questão foi expressamente abordada no recurso de cassação, pelo que a LaLiga está a analisar as vias processuais adequadas».

De qualquer forma, a LaLiga reiterou que as decisões tomadas pelo seu presidente «responderam à necessidade de preservar a integridade da comercialização dos direitos audiovisuais em benefício do conjunto dos clubes e do futebol espanhol, e basearam-se em circunstâncias objetivas e comprovadas».