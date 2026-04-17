Messi compra clube de futebol na Catalunha
Lionel Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, adquiriu o Unió Esportiva Cornellà, um clube de quinta divisão perto de Barcelona. Sem ligações diretas à instituição, pretende dinamizar a formação.
O jogador de futebol Lionel Messi adquiriu o clube espanhol Unió Esportiva (UE) Cornellà, da cidade de Cornellà de Llobregat, na região da Catalunha. O internacional argentino, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, formalizou a aquisição do clube de quinta divisão localizado perto de Barcelona, para onde foi com 12 anos de idade e depois se destacou no chamado desporto-rei.
Lionel Messi tornou-se no novo proprietário da instituição de Baix Llobregat e pretende “reforçar os laços” quer com Barcelona quer com o futebol de formação, mas não tem ligações diretas ao clube liderado por Álex Talavera
“A chegada de Leo Messi marca o início de um novo capítulo na história do clube, com o objetivo de impulsionar o crescimento desportivo e institucional, fortalecer as suas bases e continuar a apostar no talento. O projeto é orientado por uma visão de longo prazo e um plano estratégico que combina ambição, sustentabilidade e uma forte ligação às suas raízes locais”, afirma o clube de Espanha, em comunicado publicado na página oficial.
Para o UE Cornellà, o novo dono tem um “compromisso com os talentos jovens”, que demonstrado pelo capitão da Argentina através de outras iniciativas de desenvolvimento do futebol juvenil, como o torneio Messi Cup em Miami, onde participaram oito das melhores equipas sub-16 do mundo (Newell’s Old Boys, Inter de Milão, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea FC, Manchester City e FC Barcelona).
Fundado em 1951, o UE Cornellà é um dos clubes com maior tradição no futebol catalão, tendo investido na academia de jovens e também participado em competições de futebol semiprofissional espanhol. Entre os jogadores mais mediáticos que passaram pelas camadas jovens do clube incluem-se o guarda-redes do Arsenal David Raya, bem como Jordi Alba, antigo companheiro de Messi no FC Barcelona e no Inter Miami, ou Gerard Martín, que também está no Barça.
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