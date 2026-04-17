Milhares protestam em Lisboa contra o pacote laboral

Milhares de pessoas manifestaram-se esta sexta-feira, em Lisboa, contra o pacote laboral, numa altura em que o Governo já admitiu querer encerrar a atual fase negocial. O protesto, organizado pela CGTP, teve início pelas 14:30, no Saldanha, em Lisboa, e seguiu em direção à Assembleia da República.

Os manifestantes, de todas as idades, levavam bandeiras da central sindical e das estruturas associadas e gritavam palavras de ordem como “Contratação sim, caducidade não” e “salários de miséria, rendas a subir, o povo não aguenta, está na hora de agir”.

A manifestação nacional, organizada pela CGTP-IN, sob o mote “Abaixo o pacote Laboral! Aumentar salários, garantir direitos, é possível uma vida melhor” decorre numa altura em que a ministra do Trabalho garantiu que há apenas “dois ou três temas” a impedir um acordo com os parceiros sociais e que vai encerrar “esta fase negocial nos próximos dias”.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, volta esta sexta a estar reunida com a UGT e as quatro confederações para “pequenas afinações” na legislação laboral.

Para o secretário-geral da CGTP, a adesão dos trabalhadores ao protesto reflete a indignação que tem vindo a ser demonstrada ao longo dos últimos oito meses. “Está aqui a voz de quem trabalha. É na rua que conhecemos a realidade de quem trabalha e era bom que o Governo percebesse isto. Este pacote laboral tem no seu conteúdo a normalização da precariedade”, assinalou Tiago Oliveira, que falava aos jornalistas, durante a manifestação.

O líder da intersindical garantiu que vão ser os trabalhadores a definir o futuro e o desfecho do pacote laboral e deixou críticas ao executivo. “Estamos perante um Governo antidemocrático, que não quer ouvir a voz de quem trabalha. Iremos responsabilizar também todos aqueles que na Assembleia da República, através do sue voto, permitam que algo tão negativo veja a luz do dia”, acrescentou.

Ao longo de todo o percurso, que levou cerca de duas horas a percorrer, o protesto foi crescendo e vários manifestantes juntaram-se com cravos na mão ou ao peito e algumas faixas com a palavra liberdade. “É importante [estar aqui] porque nós estamos a ser atacados nos poucos direitos que temos”, referiu a manifestante Luzineide Silva, em declarações à Lusa, lamentando que o pacote laboral esteja a ser feito “à medida dos patrões”.

Por sua vez, Vasco Josué, que também se juntou ao protesto, disse ser “vergonhoso” o facto de a maior central sindical não estar a fazer parte das negociações com o Governo. “Não é que a CGTP não tente, mas são completamente ignorados. É antidemocrático”, sublinhou. “Estamos aqui a construir o nosso futuro, para um futuro melhor para a juventude, para o povo e para os trabalhadores”, vincou.

(Artigo atualizado às 18h51 com mais informação)