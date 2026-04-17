Petróleo afunda mais de 10%. Brent abaixo dos 90 dólares

Os preços do petróleo e do gás natural estão a cair de forma vertiginosa nos mercados internacionais, isto depois de o Irão ter anunciado a abertura do Estreito de Ormuz enquanto vigorar o cessar-fogo no Líbano, aliviando receios de um choque energético.

O contrato de Brent para entrega no final do mês está a afundar 10,39% para 89,14 dólares por barril. É este o contrato que serve de referência para as importações nacionais.

Do outro lado do Atlântico, o crude WTI cede mais de 11% para 84 dólares por barril.

No gás natural também se assiste a uma queda pronunciada do preço do contrato de referência Dutch TTF, que cede 7,48% para 39,25 dólares por MWh.

Brent desde o início do conflito

Fonte: Refinitiv

O Irão declarou a reabertura do Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do consumo mundial de petróleo, a “todos os navios comerciais” enquanto durar o cessar-fogo no Líbano. A informação foi avançada pelo chefe da diplomacia iraniana, numa publicação citada pela imprensa internacional, e já confirmada pelo Presidente dos EUA, Donald Trump.

“Em linha com o cessar-fogo no Líbano, está declarada completamente aberta a passagem de todos os navios comerciais através do Estreito de Ormuz durante o restante período do cessar-fogo, na rota coordenada já anunciada pela Organização Portuária e Marítima da República Islâmica do Irão”, escreveu Abbas Araghchi, ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão.

O Estreito de Ormuz esteve praticamente com o tráfego encerrado desde que os EUA e Israel iniciaram os ataques com o Irão no dia 28 de fevereiro, provocando um choque energético a nível global.

O barril chegou a atingir os 118 dólares por barril em meados de março.

(notícia atualizada às 14h43)