Portugal tem jet fuel assegurado até ao “pico do verão”. Península Ibérica conta com nove refinarias

A ministra do Ambiente e Energia recebeu informação da administração da Galp de que Portugal tem jet fuel suficiente para satisfazer as necessidades das companhias aéreas até agosto, afastando um cenário de escassez a curto prazo.

“Na reunião que tivemos [com a administração da Galp], disseram-nos que aguentam perfeitamente até ao pico do verão, sendo o pico do verão o princípio de agosto, meio de agosto“, afirmou esta sexta-feira Maria da Graça Carvalho. “Foram as indicações do CEO da Galp, que nos deu ainda há dois ou três dias, portanto nós vamos confiar. Eles têm uma grande produção”, acrescentou, referindo que a Galp recebe a matéria-prima “essencialmente do Atlântico”.

Fonte oficial da Galp afirmou ao ECO na quinta-feira que “não se antecipam disrupções nos próximos meses, período em que o consumo está coberto pela produção própria da Galp, disponibilidades de stock e importações”. “A Galp mantém sob monitorização constante a disponibilidade de inventários deste combustível, está a adotar medidas operacionais que reforcem a segurança de abastecimento de Jet e a avaliar soluções que contribuam para aumento de armazenagem, acrescentou.

Maria da Graça Carvalho realçou que “a situação da Península Ibérica é bem mais confortável do que no resto da Europa e em muitas zonas do mundo“. A ministra referiu que além da refinaria da Galp em Sines, há mais oito em Espanha, cinco delas da Repsol.

“Não produzem os 100%, mas produzem muito perto dos 100%. Portanto, nós estamos numa posição mais confortável”, reforçou em declarações aos jornalistas à margem da apresentação do programa de pastorícia extensiva, de prevenção de incêndios florestais, em Porto de Mós, no valor de 30 milhões de euros anuais.

A governante alertou, no entanto, que Portugal não passará ao lado dos efeitos negativos da falta de querosene para a aviação caso o conflito no Médio Oriente persista. “Se existir uma escassez a nível mundial, claro que nos afeta pela economia e porque as outras companhias aéreas têm restrições e, portanto, não chegarão aqui“.

Cerca de 23% do querosene usado pelas companhias de aviação na Europa ficou comprometido com o conflito no Médio Oriente e o bloqueio do estreito de Ormuz. Fatih Birol, diretor executivo da Agência Internacional de Energia, afirmou esta quinta-feira em declarações à Associated Press que “a Europa só tem reservas de jet fuel para, talvez, seis semanas“. Uma situação que, de acordo com a resposta da Galp, não tem paralelo em Portugal.

O preço elevado do jet fuel e a ameaça de indisponibilidade têm levado várias companhias aéreas em todo o mundo a cancelarem voos e a reduzirem a oferta.

A companhia aérea holandesa KLM anunciou esta quinta-feira que vai cancelar 160 voos na Europa no próximo mês devido à subida do custo do jet fuel, juntando-se a uma já vasta lista de transportadoras que tomaram a mesma opção. O ECO questionou a TAP se estava a adotar medidas, mas não teve ainda resposta.