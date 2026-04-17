PS de José Luís Carneiro destaca-se à frente de AD e Chega nas sondagens

O Partido Socialista (PS) ultrapassou a coligação AD que compõe o atual Governo, formada pelo PSD e o CDS-PP, e lidera as intenções de voto das mais recentes sondagens, ainda que estejam separados por uma percentagem próxima da margem de erro.

No barómetro da Aximage para o Diário de Notícias, os socialistas conseguem capitalizar o descontentamento com o Executivo comandado por Luís Montenegro, num mês marcado pelos impactos do conflito do Médio Oriente no custo de vida.

Com 54% a atribuírem nota negativa ao Governo — juntando os que avaliam a ação governativa como “má” e os que a consideram mesmo “muito má” (cuja percentagem subiu para 17%) –, o PS de José Luís Carneiro recolhe 30,6% das intenções de voto, após distribuição dos 8,3% de indecisos, subindo face aos 27% que tinha em março. A luta pelo segundo lugar é renhida: a AD surge com 24,3% e o Chega com 23,6%.

Apesar dos mais de seis pontos percentuais de distância para os socialistas, tendo em conta que a margem de erro é de 4,4%, os três principais partidos podem considerar-se ainda em situação de empate técnico, pois o limite inferior da margem de erro do PS é mais baixo do que o limite superior da margem de PSD e Chega.

Entre os restantes partidos, destaca-se a subida do Livre, dos 4,2% em março para 5,8% em abril, com o partido de Rui Tavares a consolidar-se como a quinta força partidária. Continua atrás da Iniciativa Liberal (IL), que recua ligeiramente para os 7%, mas surge cada vez mais destacado à esquerda do PS, deixando bem atrás a CDU (2,5%), o PAN (1,8%) e o Bloco de Esquerda (0,8%).

Apesar do crescimento do PS, o secretário-geral não consegue convencer o universo de 500 inquiridos entre 10 e 15 de abril pela Aximage no que toca ao desempenho para o cargo de primeiro-ministro. Neste aspeto, a confiança dos inquiridos vai para Montenegro, que recolhe 27%, contra 23% do líder socialista e 22% de André Ventura. O nível de desconfiança global atinge uns expressivos 20%.

Já no barómetro da Intercampus para o Correio da Manhã, o PS surge igualmente à frente nas intenções de voto, com 23,4%. Mais 2,1 pontos percentuais face a janeiro, enquanto a AD e o Chega apresentam quedas de 3,4 e 3,9 pontos percentuais, respetivamente, em comparação com a anterior sondagem, tendo agora 20,6% e 19%, na mesma ordem. Os liberais (7,2%) estão em quarto lugar também nesta sondagem, mas caindo 1,4 pontos percentuais desde janeiro.

Apesar do bom desempenho da CDU (3,9%, +1,9 pp), do BE (2,6%, +1,0 pp) e do PAN (2,6%, +1,4 pp) — o Livre cai 1,6 pontos, para 5,3% –, os partidos de direita (46,8%) continuam a levar a melhor sobre os de esquerda (37,8%) no jogo das maiorias. Já a percentagem de indecisos aumentou de 9% para 13%, numa sondagem em que a margem de erro é de cerca de 4,0%.

Contudo, na amostra de mais de 600 pessoas da Intercampus, o secretário-geral do PS é o líder partidário a quem atribuem maior capacidade para chefiar o Governo, contrariamente ao que mostra a sondagem da Aximage. José Luís Carneiro é o favorito para primeiro-ministro para 29,8%, embora a diferença para Luís Montenegro (28,5%) e André Ventura (23,0%) não seja muita.