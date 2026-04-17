Media

Qual o futuro da memória no digital? Arquivo.pt e AI² ” no terreno” para preservar Sapo Blogs

 Rafael Correia,

A Assembleia da República aprovou os projetos de resolução da IL e do PS, que apelam à preservação do património digital. O Governo revelou que já está a tomar medidas face ao fecho do Sapo Blogs.

O anúncio do encerramento da plataforma Sapo Blogs — com a eliminação de todos os conteúdos a partir de 30 de novembro de 2026 — foi o gatilho para um debate sobre a memória digital em Portugal. Na quinta-feira, os deputados discutiram como evitar que mais de duas décadas de blogosfera portuguesa desapareçam permanentemente.

Do reforço na aposta do Arquivo.pt a negociações diretas com a Altice, detentora da plataforma, várias foram as recomendações dos partidos ao Governo. Já esta sexta-feira, os projetos da Iniciativa Liberal (IL) e do Partido Socialista (PS) foram aprovados e os do PAN, Bloco de Esquerda e Livre rejeitados na generalidade. Os projetos baixam agora à especialidade. Mas não sem antes, durante a discussão plenária na quinta-feira, Liliana Sousa, deputada do PSD, adiantou que o governo já havia tomado medidas. “Ressalve-se que este debate sobre a preservação da blogosfera portuguesa é essencial, mas é importante sublinhar que a resposta do Estado já passou o plano das intenções. Está no plano da concretização“, apontou.

A nova agência para a investigação e inovação AI² e o Arquivo.PT já estão no terreno numa operação técnica sem precedentes. Estamos a falar da salvaguarda de um universo de 200 mil blogues do universo Sapo que estão a ser objeto de uma recolha progressiva com robôs e validação humana para assegurar a melhor cobertura e qualidade”, revelou.

Criticando os projetos apresentados, a deputada defendeu que “pedir protocolos que já estão em curso seria ignorar a competência desta nova agência que já procurou saber proteger o nosso património”. “Da mesma forma que protegemos o passado com o Arquivo.pt, estamos a construir o futuro com o LLM Amália, garantido que a língua portuguesa e o nosso património intelectual não são apenas preservados, mas que lideram a nova era da inteligência artificial”. “O governo do PSD não se limita a recomendar. O Governo do PSD escuta e protege o que é de todos“, rematou.

Já Leandro Pereira Luís, do PSD, revelou também que tem vindo a reforçar instrumentos como o RODA e “está a avançar com o enquadramento jurídico para garantir não só a preservação, mas também o valor e a utilidade futura na informação digital”. Criticou ainda os outros partidos por ignorar e propor soluções que já existem.

Mas que recomendações são essas?

Comecemos pela Iniciativa Liberal, o primeiro partido a ter submetido recomendações. Para o partido liderado por Mariana Leitão, o encerramento do Sapo Blogs “representa a possibilidade real de desaparecimento irreversível de um acervo coletivo que documenta mais de duas décadas de produção cultural, literária, cívica, política e social em Portugal”. “A perda destes conteúdos criaria uma lacuna histórica dificilmente colmatável”, pode ler-se no seu projeto de resolução.

Apesar disso, a IL considera que a Altice “tem legitimidade para reorganizar a sua oferta de serviços, adaptar-se às mudanças tecnológicas e encerrar atividades que considere economicamente inviáveis”. Nesse sentido, ressalva que o caminho “não significa a imposição da manutenção indefinida do serviço enquanto plataforma ativa”.

As suas recomendações vão, então, no sentido de o Governo promover contactos institucionais “para avaliar soluções que permitam preservar a totalidade dos conteúdos” e equacionar o arquivo institucional do acervo digital, em articulação com bibliotecas e instituições científicas. O respeito pelos direitos de autor e a avaliação da adequação do atual regime jurídico de depósito legal são outras das medidas recomendadas.

Durante o debate, o deputado da IL, Rodrigo Saraiva esclareceu que optaram por “não afunilar uma solução pois embora o Arquivo.pt, criado no seio da FCCN, se apresente como a solução óbvia, também não é suficiente“, acreditando que este necessita de mais recursos financeiros, materiais e humanos e muito mais liberdade e autonomia.

Por sua vez, o Partido Socialista coloca o foco nos riscos estruturais que a informação digital enfrenta. A “falência de plataformas, obsolescência ou remoção arbitrária ameaçam a memória pública”, aponta, no seu projeto.

As recomendações socialistas vão além da situação específica do Sapo Blogs, propondo a criação de um regime de depósito legal digital para edições jornalísticas e conteúdos de informação pública de relevância histórica ou social, com integração em repositórios públicos como o Arquivo Digital Nacional (RODA). O PS recomenda ainda a consolidação de um Arquivo Digital de Imprensa e Informação Pública sob tutela da DGLAB/Biblioteca Nacional de Portugal.

Sobre a blogosfera, recomenda que o governo “promova a elaboração de um regime jurídico de preservação de conteúdos relevante para o estudo e compreensão do debate público contemporâneo, disponibilizados em ambiente digital”, definindo desde regras de classificação, a duração da preservação, regime de acesso e compatibilização com direitos de propriedade intelectual.

Já o PAN destaca, no seu projeto, que “o Estado deve ter um papel na preservação destes arquivos, garantindo que a preservação destas publicações e comentários não estão dependentes de decisões das empresas que são donas destas plataformas, sob o risco de serem apagadas e ficarem perdidas para sempre”.

A preocupação do partido é enquadrada pela investigação jornalística “’Arquivos de Media: Memória sem garantia de preservação’ — promovida pelo Gerador em 2023 — , que “que colocou a nú as dificuldades de arquivamento e preservação de publicações portuguesas históricas”. É com esse pano de fundo que o partido lembra que, no âmbito do Orçamento do Estado para 2025, conseguiu aprovar a criação de um programa de apoio à transição digital para a comunicação social local. “É importante garantir que a ameaça a este espólio físico não se concretize também com as publicações digitais, algo iminente com o anúncio da desconstituição da Sapo Blogs”, nota.

O PAN sugere a criação de uma plataforma de salvaguarda do património digital português e a promoção de um estudo sobre plataformas em risco, recomendando contactos com a Altice para salvaguardar o acervo do Sapo Blogs em arquivo institucional do Estado.

Finalmente, quer o Bloco de Esquerda, quer o Livre, assentam as suas recomendações na plataforma Arquivo.pt. O deputado bloquista Fabian Figueiredo refere, no seu projeto, que “uma perda de património dessa magnitude seria incompreensível à luz de uma realidade digital onde temos os meios para preservar os mais de 600 mil blogs criados ao longo dos últimos 23 anos”.

O BE recomenda que o Governo mandate o Arquivo.pt para assegurar a manutenção do acervo, garantindo que a plataforma tem meios para tal, e que promova o diálogo “entre as entidades públicas competentes e a sociedade civil” para salvaguardar a manutenção da blogosfera portuguesa.

Na mesma linha, o Livre aponta, no seu projeto, que, “por estar dentro do seu âmbito de arquivamento, o Arquivo.pt terá já recolhido conteúdos do Sapo Blogs, ainda que sem garantia de cobertura integral”. O partido recomenda que o Executivo “formalize e reforce, com carácter de urgência, a colaboração já iniciada entre a Altice Portugal e a FCT|FCCN” e dote o Arquivo.pt “dos meios humanos, técnicos e financeiros necessários”.

O Livre defende ainda que o acesso a arquivos da web “pode e deve ser utilizado nos ensinos básico, secundário e superior”, instando também o Governo a estabelecer uma estratégia nacional de preservação do património digital.

Os dois maiores partidos da Assembleia da República, PSD e Chega, assim como o CDS-PP e a JPP, não apresentaram projetos de resolução. No entanto, durante o debate, do lado do PCP, o deputado Alfredo Maia declarou que “a discussão sobre a efemeridade da memória digital confirma que se está ainda longe de esta ser uma memória perpétua, pelo menos na perspetiva comercial”. O partido criticou o facto de a Iniciativa Liberal ter apresentado uma proposta, afirmando ser contraditório pedir uma intervenção estatal numa empresa privada, algo que já tinha sido também criticado pelo Chega.

“O PCP não desvaloriza a genuína preocupação das várias propostas como o risco de desaparecimento deste real património”, mas coloca a questão de “como garantir igual cuidado se um dia o mesmo problema for colocado quanto à sobrevivência de idênticas criações alojadas noutras plataformas“.

Já Pedro Tavares, deputado do Chega, considera que “este debate espelha o afastamento deste parlamento face às verdadeiras preocupações e dificuldades que o país atravessa neste momento”. Considera que os utilizadores “estão a ser atempadamente informados”, caso queiram guardar os seus blogues.

O digital é um perigo ou um património? Ou muda conforme o vento político?”, em referência ao debate sobre o acesso dos jovens ao digital. No seu entender, não é papel do estado ser “guardião da memória digital”. “Quem controla a memória, controla a narrativa, e quem controla a narrativa, controla o futuro”, destaca ainda.

A urgência deste debate tinha sido sinalizada em janeiro pelo Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, que alertou para um paradoxo. “O risco que corremos é que, daqui a cinquenta anos, seja mais fácil consultar os jornais de 1975 do que os blogues de 2010″, afirmou durante a cerimónia de entrega do Prémio Mário Soares. O prémio tinha sido atribuído à jornalista Sofia Craveiro pela série de artigos, publicados no Gerador, intitulados “Arquivos de Media — Memória Sem Garantia de Preservação”

Com o processo nas mãos dos Governo, que já garantiu estar a preservar a memória, fica o lembrete. É já no final do mês de junho que surge a primeira data de relevância. A 30 de junho, o Sapo Blogs cessa a sua atividade regular, iniciando-se a contagem decrescente para a eliminação definitiva dos conteúdos.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Qual o futuro da memória no digital? Arquivo.pt e AI² ” no terreno” para preservar Sapo Blogs

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Internacional
Suíça quer restringir compra de imóveis por estrangeiros

Estrangeiros que queiram comprar casa na Suíça terão de obter autorização prévia. Governo quer também proibir a aquisição de imóveis comerciais apenas para arrendamento ou investimento.

ECO,

Empresas
Lufthansa encerra a filial CityLine

A partir de sábado, "os 27 aviões operacionais da Lufthansa CityLine serão definitivamente retirados do programa para reduzir as perdas desta companhia aérea deficitária".

Lusa,

IRS 2025
Contribuintes pagam 35 euros a quem lhes preencha IRS online

Plataforma online de serviços e biscates Fixando registou em março uma subida homóloga de 42% nos pedidos de apoio para submeter IRS. Na primeira quinzena de abril, disparou 115% face ao mês passado.

Mariana Bandeira,