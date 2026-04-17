Reprogramações do PRR custaram 456 milhões ao Estado, calcula UTAO

⚡ ECO Fast Portugal enfrenta um custo significativo de 456 milhões de euros devido à incapacidade de implementar o Plano de Recuperação e Resiliência a tempo.

As reprogramações do PRR resultaram na devolução de subvenções europeias, convertendo-as em empréstimos que impactam negativamente o saldo orçamental.

Para cumprir o PRR em 2026, Portugal precisa de executar 13,1 mil milhões de euros, o que representa uma pressão orçamental considerável.

Portugal pagou um preço silencioso pela incapacidade de executar a tempo o seu Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Segundo contas da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), divulgadas esta sexta-feira num relatório sobre a execução orçamental de 2025, as três reprogramações da chamada bazuca europeia prejudicaram o saldo das Administrações Públicas em 456 milhões de euros entre 2023 e 2025, um custo que, até hoje, nunca tinha sido apurado de forma consolidada.

“Este agravamento do saldo orçamental reflete a incapacidade de implementação do PRR no prazo previsto e constitui a materialização de um risco orçamental descendente anteriormente sinalizado pela UTAO”, lê-se no relatório produzido por Filipa Almeida Cardoso, Jorge Silva e Vítor Nunes Canarias.

O mecanismo que originou esta perda é tecnicamente complexo, mas os seus efeitos são concretos. Quando o Estado não cumpriu as metas de investimento previstas no PRR foi forçado a devolver, em termos estatísticos, subvenções europeias que já tinham sido registadas nas contas públicas, convertendo-as em empréstimos do mecanismo NextGenerationEU ou em despesa do próprio Orçamento do Estado. Ambas as alternativas penalizam o saldo orçamental, ao contrário das subvenções, que têm impacto neutro nas contas.

Os projetos reagendados já não serão financiados por subvenções, mas antes pela componente de empréstimos do instrumento NextGenerationEU, ou pelo Orçamento do Estado, em ambos com impacto negativo no saldo orçamental. Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) Relaório 'Contas das Administrações Públicas: janeiro a dezembro de 2025'

O resultado foi o registo de despesa adicional de capital em cada um dos anos em que as reprogramações foram aprovadas pelo Conselho da União Europeia: 369 milhões de euros em 2023, 42 milhões em 2024 e 134 milhões no primeiro trimestre de 2025, somando um total de 456 milhões.

“Tratando-se de projetos plurianuais, com despesa já realizada em vários anos anteriores, foram registadas operações de despesa adicional de capital, que traduzem estatisticamente a devolução das subvenções às instituições da União Europeia”, revela a UTAO.

A contribuir para este resultado está um conjunto de projetos que ficaram pelo caminho. Só nas reprogramações em 2025 (aprovadas pelo Conselho da Comissão Europeia a 6 de maio e a 9 de dezembro), saíram do PRR:

Expansão das linhas do Metro de Lisboa (Odivelas-Loures e expansão da linha vermelha até Alcântara),

Parte da linha do Metro do Porto (Casa da Música-Santo Ovídio),

Construção da barragem do Pisão,

Construção da dessalinizadora do Algarve,

Construção do Hospital de Lisboa Oriental,

Criação da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, sendo também reduzido o parque habitacional do Estado a preços acessíveis.

Todos estes projetos foram eliminados ou reduzidos, uma vez que o Governo reconheceu não ser possível concretizá-los até ao final de 2026. “Os projetos reagendados já não serão financiados por subvenções, mas antes pela componente de empréstimos do instrumento NextGenerationEU, ou pelo Orçamento do Estado, em ambos com impacto negativo no saldo orçamental”, salientam os técnicos da UTAO.

Em paralelo, foi criado em substituição o Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade (IFIC), gerido pelo Banco de Fomento e dotado com 980 milhões de euros para apoiar empresas, mas que, apesar de constituído, não registou qualquer execução em 2025.

O problema é que a subexecução persistente, que já motivou duas reprogramações só em 2025 e um total de três desde o início do plano, coloca agora uma pressão extraordinária sobre este ano.

O ritmo de implementação do PRR, particularmente na componente de capital, tem permanecido aquém do previsto, motivando duas reprogramações deste plano em 2025, para tentar assegurar a sua conclusão até ao final de 2026. Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) Relaório 'Contas das Administrações Públicas: janeiro a dezembro de 2025'

Apesar de a UTAO reconhecer que em 2025 “a execução do PRR acelerou (mais 1.485 milhões de euros), situando-se 57% acima do ano anterior”, destaca que “a despesa financiada por fontes comunitárias representou apenas metade do programado pelo Ministério das Finanças para o conjunto do ano”, destacando-se a subexecução do investimento (40%).

“O ritmo de implementação do PRR, particularmente na componente de capital, tem permanecido aquém do previsto, motivando duas reprogramações deste plano em 2025, para tentar assegurar a sua conclusão até ao final de 2026”, destacam os técnicos da UTAO.

Para cumprir integralmente o PRR, Portugal terá de executar 13,1 mil milhões de euros (4,1% do PIB) em 2026, o equivalente a 60% de toda a despesa prevista para o quinquénio 2021-2026 concentrada num único exercício. Desse montante, 3,78 mil milhões (1,2% do PIB) serão financiados por empréstimos do NextGenerationEU, que, ao contrário das subvenções, agravam diretamente o saldo orçamental, constituindo, segundo a UTAO, “uma pressão adicional à execução orçamental”.