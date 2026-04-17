SATA Air Açores reorganiza operação para minimizar efeitos da greve do IPMA

A SATA Air Açores está a reorganizar a operação e a reacomodar passageiros afetados esta sexta-feira por cancelamentos de voos, devido à greve dos trabalhadores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), indicou a companhia aérea.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a companhia aérea pública açoriana refere que “está a reorganizar a sua operação e a reacomodar os passageiros afetados pelos cancelamentos em voos alternativos, que serão realizados logo que as condições operacionais o permitam”.

A operação aérea da SATA Air Açores (responsável pelas ligações interilhas) ficou condicionada durante a tarde de hoje, devido à “ausência de informação meteorológica essencial” prestada pelo IPMA.

“A indisponibilidade destes serviços, considerados críticos para a operação aérea interilhas, provocou o atraso de vários voos e o cancelamento de 10 voos até ao momento impedindo temporariamente a realização de ligações aéreas para várias ilhas do arquipélago dos Açores”, indica a companhia aérea numa nota divulgada pelas 16:00 horas locais (mais uma hora em Lisboa).

Segundo a empresa, os passageiros cujos voos estão hoje a ser afetados por atrasos ou cancelamentos estão a ser informados através dos contactos indicados nas respetivas reservas e a evolução da situação está “a ser acompanhada de forma permanente”. A SATA Air Açores lamenta os incómodos causados pela situação e garante que “está a envidar todos os esforços para minimizar os constrangimentos”.

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais convocou para esta sexta uma greve, dirigida aos trabalhadores da Administração Pública, contra o pacote laboral, por mais salários e direitos e melhores serviços públicos, que decorre entre as 00:00 e as 24:00, segundo o pré-aviso de greve emitido.

O anteprojeto de reforma da legislação laboral, intitulado “Trabalho XXI”, foi apresentado pelo Governo em 24 de julho de 2025 como uma revisão “profunda” da lei laboral, ao contemplar mais de 100 alterações ao Código de Trabalho.