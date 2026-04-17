Silvério Guerreiro deixa Águas do Algarve após notificação de incompatibilidade

O presidente da Assembleia Municipal de Loulé, Silvério Guerreiro, disse esta sexta-feira que decidiu manter-se no cargo e deixar a administração da Águas do Algarve, após a Inspeção-Geral de Finanças (IGF) o ter notificado por incompatibilidade e instado a optar.

Silvério Guerreiro foi eleito pelo PSD para a presidência da Assembleia Municipal de Loulé após as últimas autárquicas, em outubro, e explicou a agência Lusa que apresentou a sua demissão do cargo de vogal executivo da administração da Águas do Algarve na passada segunda-feira, “com efeitos imediatos”.

A desempenhar o cargo na Águas do Algarve desde 1 de outubro de 2024, Silvério Guerreiro esclareceu que optou por manter-se na Assembleia Municipal e demitir-se da empresa algarvia, após ter sido contactado pela IGF a notificá-lo da incompatibilidade entre os dois cargos.

“Tomei conhecimento, por ‘email’, emitido pela IGF, do dever de opção entre os dois cargos”, contou, esclarecendo que o motivo invocado pela IGF foi a “incompatibilidade” no desempenho simultâneo das duas funções. Silvério Guerreiro sublinhou que, da sua parte, houve um “cumprimento rigoroso” das exigências legais, quer antes, quer após a sua eleição para o cargo.

“A minha vida tem sido pautada por princípios e valores ao serviço do interesse coletivo, entrei na política porque quero contribuir com as minhas competências para dar voz e garantir a melhoria da vida das pessoas e tenho um compromisso com os munícipes de Loulé. Esta é a minha prioridade presente”, justificou.

Silvério Guerreiro escolheu, assim, continuar na Assembleia Municipal e deixar a Águas do Algarve, “respeitando o compromisso” assumido com munícipes nas últimas eleições. Apesar de ter sido eleito para a Assembleia Municipal, o PS conquistou a maioria na Câmara, que é presidida por Telmo Pinto. Nascido em 21 de junho de 1972, Silvério Guerreiro é engenheiro civil de profissão, tendo-se formado no Instituto Superior Técnico.

Antes de ingressar na administração da empresa, que faz o abastecimento aos municípios algarvios e a gestão de infraestruturas de distribuição e tratamento de água, representou o Ministério da Justiça/Polícia Judiciária como dona da obra da nova sede da Diretoria do Sul, em Faro.

Previamente, foi técnico superior e chefe de divisão de Gestão de Projetos, Edifícios e Energia no Departamento de Obras e Infraestruturas Municipais, na Câmara de Loulé. Após cerca de ano e meio na administração da Águas do Algarve, como vogal executivo, Silvério Guerreiro deixa a empresa, afirmando que mantém assim o compromisso assumido com os munícipes de Loulé nas últimas eleições.