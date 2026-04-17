“Sucessivas tempestades” ajudam grupo EDP a aumentar produção de energia em 4% no primeiro trimestre

A EDP e a EDP Renováveis (EDPR) registaram um aumento total de 4% na produção de energia no primeiro trimestre, em termos homólogos, informou a elétrica em relatórios publicados esta sexta-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), sublinhando que a produção através de fontes renováveis representou 91% do total.

A produção hídrica na Península Ibérica da EDP atingiu 4,3 Terawatts-hora (TWh), ficando 0,9 TWh acima do esperado, num período “marcado por fortes recursos hídricos, 52% acima da média histórica (face aos 42% no primeiro trimestre)”.

“O aumento da produção hídrica e eólica, após sucessivas tempestades desde o final de janeiro, contribuiu para um crescimento significativo da produção renovável e para uma diminuição de 48% do preço médio de eletricidade na Península Ibérica, de 85,3 euros por Megawatt-hora (MWh) no primeiro trimestre de 2025 para 44,2 euros por MWh entre janeiro e março de 2026, apesar de um preço médio temporariamente baixo de 16,4 euros por MWh registado em fevereiro, devido ao excesso de precipitação”, sublinhou a empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade.

Os níveis de reservatórios situavam-se em 94% no final de março, um recorde nos últimos 10 anos para esta altura do ano, (face aos 76% no final de 2025 e 89% em março de 2025). “Espera-se que os elevados níveis dos reservatórios sustentem o desempenho do negócio de Geração Flexível nos próximos trimestres”, vincou a EDP.

Já a produção a produção eólica e solar da EDP Renováveis, também liderada por Miguel Stilwell de Andrade aumentou 4% em termos homólogos para 11,5 TWh (incluindo solar distribuído na Europa e no Brasil), suportado pelo aumento de 6% na capacidade instalada nos últimos 12 meses, com maior contributo da América do Norte (principalmente solar), bem como por melhores recursos eólicos e solares na Europa, mantendo-se os recursos renováveis próximos da média de longo prazo, sustentando o aumento dos volumes de produção

(Notícia em atualização)