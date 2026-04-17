Venda e financiamento da Quinta da Comporta assessorada por três dos grandes: CMS, PLMJ e VdA

A Quinta da Comporta, resort de luxo no Carvalhal, foi vendida por 70 milhões de euros. O comprador é o grupo francês Experimental Group, que recentemente também adquiriu o emblemático Hotel Infante Sagres, no Porto. A Quinta da Comporta foi inaugurada em maio de 2019 e tornou-se num dos espaços mais conhecidos da região. Além de disponibilizar 61 alojamentos de luxo, a propriedade conta com unidades específicas que foram vendidas a proprietários privados, como as Pool Villas e as Townhouses.

Na assessoria jurídica, foi a CMS, PLMJ e VdA que tomaram as rédeas do negócio. A CMS Portugal assessorou os proprietários na venda do hotel Quinta da Comporta à Experimental Group, grupo hoteleiro francês que detém hotéis boutique, bares e restaurantes em Paris, Londres, Veneza, Ibiza, Menorca, Biarritz, Verbier e Cotswolds (no Reino Unido).

A equipa multidisciplinar da CMS Portugal que assessorou a venda foi liderada pelos Sócios, João Caldeira (Corporate M&A) e Patrick Dewerbe (Direito Fiscal), e contou ainda com a participação do Associado Sénior, André Guimarães (Corporate M&A), das Associadas Francisca Pereira da Cruz (Corporate M&A) e Rita Guerra Alves (Corporate M&A), e do Associado Carlos Henriques Saraiva (Imobiliário).

“Esta operação foi estruturada com um conjunto exigente de condições suspensivas, incluindo a reestruturação pré‑fecho dos ativos imobiliários e do perímetro societário da sociedade alvo e do respetivo grupo, visando a segregação de ativos e a eficiência jurídica e operacional”, segundo explicou André Guimarães, associado sénior de Corporate M&A da CMS Portugal.

“Foram ainda concebidos e negociados mecanismos de proteção no contrato de compra e venda adequados ao perfil de riscos da transação. Em paralelo, a equipa da CMS Portugal coordenou, do lado da devedora, o refinanciamento da Quinta da Comporta, sincronizando amortizações e libertação de garantias para viabilizar um closing simultâneo. A execução implicou uma gestão rigorosa de interdependências e cronogramas críticos, permitindo concluir a operação nos termos e prazos definidos”, concluiu.

O financiamento foi contratado com a TenFifty Capital, assessorada pela PLMJ, numa equipa liderada pelo sócio André Figueiredo (Bancário & Financeiro), Luís Miguel Vasconcelos (Bancário & Financeiro) e André Gama Loureiro (Bancário & Financeiro), e que contou também com o apoio das equipas de Imobiliário, Urbanismo, Contencioso, Fiscal e Laboral.

Por sua vez, a VdA assessorou a Experimental Group na aquisição, através de uma equipa liderada pelos sócios Pedro Pereira Coutinho (Imobiliário & Urbanismo), Cláudia Cruz Almeida (Corporate e M&A) e Benedita Aires (Bancário & Financeiro) no âmbito do financiamento, a qual contou também com a colaboração de Francisco Cabral Matos (Fiscal), e integrou ainda o Associado Coordenador Pedro Morais Vaz (Imobiliário & Urbanismo), a Associada Sénior Francisca de Landerset (Fiscal) e os Associados Catarina Salgado e Castro (Corporate e M&A), Chen Chen (Bancário & Financeiro), Diogo Gambini Neves (Corporate e M&A), Margarida Campelo (Fiscal) e Teresa Prates Fernandes (Bancário & Financeiro).

Inaugurado em 2019, o Quinta da Comporta é um Wellness Boutique Resort disponibiliza 61 alojamentos de luxo, entre Pool Villas, Townhouses, quartos e suites. Tem também um restaurante Inari e spa Oryza. Era maioritariamente detido pelo arquiteto e designer português Miguel Câncio Martins, o seu primeiro projeto de assinatura e gestão hoteleira em nome próprio em Portugal.

O Experimental Group tem hotéis boutique, bares e restaurantes em destinos como Paris, Londres, Veneza, Ibiza, Menorca, Biarritz, Verbier e Cotswolds. No final do ano passado, anunciou a compra, em parceria com a Extendam, do Hotel Infante Sagres, no Porto, que se vai transformar em Experimental Porto, com abertura prevista para o outono deste ano.