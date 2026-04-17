Vista Alegre abre nova loja premium em São Paulo

Marca portuguesa reforça aposta no Brasil com novo espaço na Rua Oscar Freire, 12 anos depois da abertura da primeira flagship na cidade.

A centenária marca portuguesa de porcelana, cristal e vidro de luxo abriu uma nova loja em São Paulo, no Brasil, reforçando a presença num mercado onde já opera desde 2012. O novo espaço tem cerca de 240 metros quadrados e está localizado na Rua Óscar Freire, uma das zonas comerciais mais valorizadas da cidade, diz a empresa.

Doze anos depois da abertura da primeira flagship store em São Paulo, a Vista Alegre mudou a sua operação para um novo eixo comercial, associado a grandes marcas nacionais e internacionais.

“O novo espaço foi concebido com um traço contemporâneo, amplo e sofisticado, convidando o cliente a explorar e descobrir o universo Vista Alegre de forma imersiva. Arte, história e tecnologia encontram-se, num ambiente que reflete a identidade e o posicionamento da marca portuguesa”, refere a marca, em comunicado.

O presidente executivo da Vista Alegre, Fernando Daniel Nunes, afirmou que a estratégia da Visabeira para a marca assenta num crescimento sustentado pela excelência, diferenciação e criatividade, com foco num posicionamento premium à escala global. “Este momento constitui mais um passo decisivo nesse percurso, reforçando a importância desta região na nossa visão de longo prazo”, disse.

A Vista Alegre, uma participada do Grupo Visabeira e Cristiano Ronaldo CR7 SA, acrescenta que esta abertura, a 14 de abril, reforça a relação com clientes e parceiros estratégicos na América Latina.