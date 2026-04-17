Zelensky espera reforçar Força Aérea com caças suecos após desbloqueio de ajuda da UE

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou na sexta-feira que a Ucrânia poderá receber caças Gripen suecos assim que for libertado o pacote de ajuda europeia destinado a reforçar as capacidades militares do país. A declaração foi feita durante a visita do Rei Carlos XVI Gustavo a Kiev, no quadro do reforço da cooperação bilateral em matéria de defesa.

“Temos uma grande cooperação com a Suécia e estamos prontos para expandir a nossa Força Aérea graças ao Gripen”, escreveu Zelensky nas redes sociais.

O chefe de Estado ucraniano alertou para riscos no fornecimento de armamento devido à instabilidade internacional provocada pela guerra no Irão, desencadeada por uma ofensiva israelo-americana em 28 de fevereiro.

Zelensky agradeceu o apoio de vários parceiros europeus, incluindo Alemanha, Noruega, Itália e Países Baixos, que visitaram Kiev esta semana para discutir soluções que garantam a continuidade do apoio militar.

O Presidente sublinhou que a Ucrânia não pode permitir que a Rússia beneficie da subida dos preços do petróleo e da instabilidade global.

As conversações centraram-se também no reforço da defesa aérea e no desenvolvimento da indústria de armamento ucraniana. “A prioridade é a proteção contra mísseis e mísseis balísticos”, explicou Zelensky, considerando que o fortalecimento da indústria militar constitui uma garantia estratégica para a segurança do país a longo prazo.

A União Europeia indicou na quinta-feira que prevê desbloquear o empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia antes do fim de junho. O objetivo é que primeira tranche seja transferida para a Ucrânia já no segundo trimestre deste ano.

O empréstimo estava bloqueado desde o final de 2025 pelo primeiro-ministro da Hungria, o ultranacionalista Viktor Orbán, que saiu derrotado das eleições legislativas húngaras realizadas no passado domingo.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.