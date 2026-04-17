Guerra na Europa

Zelensky espera reforçar Força Aérea com caças suecos após desbloqueio de ajuda da UE

  • Lusa
  • 18:45

Volodymyr Zelensky espera receber caças Gripen suecos assim que for libertado o pacote de ajuda europeia destinado a reforçar as capacidades militares do país.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou na sexta-feira que a Ucrânia poderá receber caças Gripen suecos assim que for libertado o pacote de ajuda europeia destinado a reforçar as capacidades militares do país. A declaração foi feita durante a visita do Rei Carlos XVI Gustavo a Kiev, no quadro do reforço da cooperação bilateral em matéria de defesa.

“Temos uma grande cooperação com a Suécia e estamos prontos para expandir a nossa Força Aérea graças ao Gripen”, escreveu Zelensky nas redes sociais.

O chefe de Estado ucraniano alertou para riscos no fornecimento de armamento devido à instabilidade internacional provocada pela guerra no Irão, desencadeada por uma ofensiva israelo-americana em 28 de fevereiro.

Zelensky agradeceu o apoio de vários parceiros europeus, incluindo Alemanha, Noruega, Itália e Países Baixos, que visitaram Kiev esta semana para discutir soluções que garantam a continuidade do apoio militar.

O Presidente sublinhou que a Ucrânia não pode permitir que a Rússia beneficie da subida dos preços do petróleo e da instabilidade global.

As conversações centraram-se também no reforço da defesa aérea e no desenvolvimento da indústria de armamento ucraniana. “A prioridade é a proteção contra mísseis e mísseis balísticos”, explicou Zelensky, considerando que o fortalecimento da indústria militar constitui uma garantia estratégica para a segurança do país a longo prazo.

A União Europeia indicou na quinta-feira que prevê desbloquear o empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia antes do fim de junho. O objetivo é que primeira tranche seja transferida para a Ucrânia já no segundo trimestre deste ano.

O empréstimo estava bloqueado desde o final de 2025 pelo primeiro-ministro da Hungria, o ultranacionalista Viktor Orbán, que saiu derrotado das eleições legislativas húngaras realizadas no passado domingo.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Zelensky espera reforçar Força Aérea com caças suecos após desbloqueio de ajuda da UE

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Itália está interessada em produzir drones com a Ucrânia

eRadar, Lusa,

Giorgia Meloni afirmou que a Itália está interessada em produzir drones em conjunto com a Ucrânia. Anúncio surge numa altura em que Zelensky visita Roma, depois de ter estado na Alemanha e na Noruega.