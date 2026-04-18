Irão diz que negociações com EUA já não se centram na questão nuclear mas no fim da guerra

O presidente do parlamento iraniano afirmou que as negociações com os Estados Unidos já não estão centradas na questão nuclear mas no fim da guerra e num quadro mais amplo de questões regionais.

Mohammad Bagher Ghalibaf disse na sexta-feira que os contactos entre Washington e Teerão em Islamabade, com a mediação paquistanesa e a participação do vice-presidente norte-americano, JD Vance, representaram uma transformação na natureza do diálogo. “As negociações anteriores estavam centradas na questão nuclear, mas agora estão orientadas para o fim da guerra e, naturalmente, o âmbito dos temas de conversa alargou-se e diversificou-se“, notou.

Neste sentido, sublinhou que já “não existe qualquer ambiguidade relativamente a nenhuma das áreas ou temas de negociação”, após os encontros dos últimos dias, nos quais as partes expuseram as posições que defendem “de forma muito clara e detalhada”. “A negociação sobre o fim total da guerra (…) tem vários elementos sobre os quais se dialogou“, indicou, antes de destacar a importância de um plano para o levantamento das sanções, compensações por danos e garantias de que o conflito termine de forma definitiva.

Assim, o presidente do parlamento iraniano insistiu que estes aspetos devem ser abordados como um “pacote integral”, salientando que não se pode “separar nenhuma das suas partes” e que é necessário alcançar um equilíbrio entre “o que se dá e o que se recebe”.

Paralelamente, Mohammad Bagher Ghalibaf reiterou o ceticismo do Irão em relação a Washington, recordando incumprimentos passados. “Sabemos com que partes estamos a lidar”, advertiu, insistindo na necessidade de defender “com firmeza” os interesses iranianos durante o processo de negociação.

Por outro lado, Ghalibaf negou algumas informações sobre concessões em matéria nuclear, assegurando que “a transferência de material enriquecido do Irão para os Estados Unidos nunca foi considerada uma opção” e que as pressões mediáticas “não vão influenciar” a equipa negociadora.

As conversações em Islamabade inscrevem-se num contexto mais amplo de esforços diplomáticos em que o Irão também tem posto o foco na estabilização regional, incluindo o recente cessar-fogo no Líbano, enquanto continua a explorar vias para um acordo mais abrangente que ponha fim às hostilidades.