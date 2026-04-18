Irão: Teerão volta a impor restrições à circulação no Estreito de Ormuz

O exército iraniano anunciou este sábado que vai repor as restrições ao trânsito no Estreito de Ormuz, acusando os Estados Unidos de violarem os termos do acordo de cessar-fogo alcançado em 08 de abril.

Em comunicado, os militares explicaram que, apesar de terem concordado “de boa-fé” e “seguindo acordos prévios alcançados em negociações” em “permitir a passagem controlada de um número limitado de petroleiros e navios mercantes pelo estreito”, os norte-americanos “continuam a praticar atos de pirataria e banditismo sob o pretexto de um alegado bloqueio”.

Assim, o exército iraniano anunciou que o controlo do estreito está a regressar “ao seu estado anterior”.

Esta sexta-feira o Irão tinha declarado a reabertura do Estreito de Ormuz a “todos os navios comerciais” enquanto durar o cessar-fogo no Líbano. A informação foi avançada pelo chefe da diplomacia iraniana, numa publicação citada pela imprensa internacional. Em reação à decisão de Teerão, Donald Trump anunciou que o bloqueio naval dos EUA no Estreito permanecerá em vigor, mas apenas para navios com ligação ao regime iraniano.

“Em linha com o cessar-fogo no Líbano, está declarada completamente aberta a passagem de todos os navios comerciais através do Estreito de Ormuz durante o restante período do cessar-fogo, na rota coordenada já anunciada pela Organização Portuária e Marítima da República Islâmica do Irão”, escreveu Abbas Araghchi, ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão.

Na quinta-feira, foi alcançado um acordo para um cessar-fogo de dez dias entre Israel e o Líbano, em paralelo com o cessar-fogo alcançado anteriormente entre os EUA e o Irão, cujo prazo atual termina na próxima semana. No entanto, após o falhanço das negociações mediadas pelo Paquistão no último fim de semana, o Presidente dos EUA, Donald Trump, declarou um bloqueio naval ao Estreito de Ormuz.

Em reação à decisão de Teerão de reabrir a passagem, esta sexta-feira, o Presidente dos EUA anunciou, na rede social Truth, o levantamento do bloqueio naval norte-americano no Estreito de Ormuz, mas de forma parcial: “O Estreito de Ormuz está totalmente aberto e pronto para a passagem total, mas o bloqueio continuará em vigor no que ao Irão diz respeito, até ao momento em que a nossa transação com o Irão esteja 100% concluído.”

No entanto, Donald Trump adicionou que “esse processo deverá decorrer de forma muito célere” porque “a maioria dos pontos já estão negociados”. Noutra publicação, o chefe de Estado norte-americano agradece ao Irão pela reabertura.