Liga dos Bombeiros vai rescindir acordo com o INEM para assistência pré-hospitalar
Atualmente, o valor em dívida às associações humanitárias de bombeiros é de "cerca de 20 milhões de euros", precisou o presidente da Liga.
A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) vai rescindir o acordo de cooperação com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para a prestação de socorro pré-hospitalar, disse hoje à Lusa o presidente da organização.
Segundo António Nunes, a decisão de denunciar o contrato por incumprimento por parte do INEM foi aprovada este sábado por unanimidade no Conselho Nacional da LBP e irá efetivar-se 120 depois de o Instituto ser notificado da rescisão.
Atualmente, o valor em dívida às associações humanitárias de bombeiros é de “cerca de 20 milhões de euros”, precisou o presidente da Liga.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Liga dos Bombeiros vai rescindir acordo com o INEM para assistência pré-hospitalar
{{ noCommentsLabel }}