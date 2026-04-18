Saúde

Liga dos Bombeiros vai rescindir acordo com o INEM para assistência pré-hospitalar

  • Lusa
  • 15:10

Atualmente, o valor em dívida às associações humanitárias de bombeiros é de "cerca de 20 milhões de euros", precisou o presidente da Liga.

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) vai rescindir o acordo de cooperação com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para a prestação de socorro pré-hospitalar, disse hoje à Lusa o presidente da organização.

Segundo António Nunes, a decisão de denunciar o contrato por incumprimento por parte do INEM foi aprovada este sábado por unanimidade no Conselho Nacional da LBP e irá efetivar-se 120 depois de o Instituto ser notificado da rescisão.

Atualmente, o valor em dívida às associações humanitárias de bombeiros é de “cerca de 20 milhões de euros”, precisou o presidente da Liga.

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