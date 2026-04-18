Presidente da República recebe parceiros sociais na próxima semana
António José Seguro recebe os parceiros sociais após o regresso da visita oficial a Espanha e a visita do Presidente do Brasil a Portugal.
António José Seguro vai receber os parceiros sociais a 22 de abril, em audiências individuais, um dia após a visita oficial a Espanha e a visita a Portugal do Presidente do Brasil, Lula da Silva.
“Na próxima quarta-feira, dia 22 de abril, os parceiros sociais serão recebidos pela seguinte ordem: Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN), Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), União Geral de Trabalhadores (UGT), Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e Confederação do Turismo de Portugal (CTP)”, lê-se numa nota no site da Presidência da República.
Os encontros acontecem após a Presidência Aberta de António José Seguro, realizada na região centro, a audição aos especialistas sobre fenómenos atmosféricos e a primeira reunião do Conselho de Estado.
(em atualização)
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