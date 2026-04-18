Propostas de compra da fábrica da Tupperware não atingem valor mínimo
A fábrica da Tupperware em Montalvo, Constância, foi posta à venda com um valor mínimo de 10 milhões de euros, nove meses após a declaração de insolvência da empresa, como noticiou a Lusa em outubro.
As propostas à compra da fábrica na Tupperware em Montalvo, Santarém, não atingiram o valor mínimo de 10 milhões de euros, pelo que o processo de venda vai continuar, disse à Lusa o administrador de insolvência.
Questionado sobre o desfecho do processo de venda, Jorge Calvete disse que “não houve propostas que atingissem o valor mínimo, pelo que a promoção da venda irá prosseguir“.
O prazo para apresentação de propostas para a compra da fábrica da Tupperware terminou na sexta-feira, um processo que foi conduzido pela KPMG. Contactada pela Lusa, a KPMG em Portugal disse que “não faz comentários sobre clientes ou sobre projetos onde hipoteticamente está, estará ou esteve envolvida“.
A fábrica da Tupperware em Montalvo, Constância, foi posta à venda com um valor mínimo de 10 milhões de euros, nove meses após a declaração de insolvência da empresa, como noticiou a Lusa em outubro.
A operação inclui o edifício, maquinaria e equipamentos, em pacote integrado, estando previsto que a adjudicação recaia sobre “quem apresentar a proposta mais alta” para a aquisição da fábrica instalada no concelho de Constância, distrito de Santarém.
“O processo de venda vai ser promovido pela KPMG, contratada para o efeito pela massa insolvente, estando em causa a venda da empresa como um todo“, explicou presidente da Comissão de Credores, Paulo Valério, adiantando que a modalidade será feita através de “propostas em carta fechada”.
O advogado referiu que foi definido um valor mínimo de 10 milhões de euros para a transação.
“A fábrica deve ser adjudicada a quem apresentar a proposta mais alta, desde que em conformidade com as condições que venham a ser fixadas, designadamente eventual prestação de caução e prazo para a realização de escritura”, declarou.
A avaliação do complexo industrial situa-se nos 8,59 milhões de euros, de acordo com os valores atualizados então fornecidos à Lusa.
A fábrica de Montalvo, que chegou a empregar cerca de 260 trabalhadores, deixou de produzir em janeiro de 2025 e foi declarada insolvente no mês seguinte, após a retirada das licenças de produção e comercialização da marca Tupperware em Portugal.
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