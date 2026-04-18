Trump afirma que Teerão não pode ameaçar um novo encerramento de Ormuz

O Presidente norte-americano afirmou este sábado que o Irão não tem o que é preciso para pressionar o seu Governo com a ameaça de um novo encerramento do Estreito de Ormuz e garantiu que tem mantido “conversas positivas” com Teerão.

“[Os líderes iranianos] queriam voltar a fechar o estreito, como têm feito há anos, mas não nos podem chantagear”, disse Trump durante um evento na Casa Branca, no qual não respondeu às perguntas da imprensa sobre o conflito.

O Irão mantém o bloqueio do Estreito de Ormuz desde 28 de fevereiro. Na sexta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, tinha anunciado a reabertura até ao fim do prazo do cessar-fogo com os Estados Unidos, na próxima quarta-feira, mas a decisão foi hoje revertida.

Trump disse que “muitos navios estão a dirigir-se para o Texas” e Louisiana, numa aparente alusão à chegada de petroleiros à costa dos Estado Unidos, embora não tenha adiantado mais pormenores.

“Estamos a ter conversas muito positivas [com o Irão]. Está tudo a correr muito bem. Tornaram-se um pouco arrogantes, como têm feito há 47 anos (…) Veremos, mas teremos informações no final do dia. Estamos a falar com eles e, como sabem, estamos a adotar uma postura firme“, afirmou.

Trump insistiu que o Irão já não tem “uma Marinha, não tem Força Aérea, não tem líderes” e esclareceu que o que conseguiram no país persa poderia ser chamado de “uma mudança de regime forçada”.

O presidente norte-americano afirmou esta sexta-feira que vai manter o bloqueio da costa iraniana, apesar do anúncio do Irão sobre a reabertura do Estreito de Ormuz, uma via navegável estratégica por onde passa 20% do petróleo mundial e cuja passagem foi interrompida por Teerão em retaliação pela guerra iniciada pelos EUA e Israel.

Em resposta, as forças armadas iranianas declararam hoje de manhã que manteriam o “controlo rigoroso” sobre o estratégico Estreito de Ormuz.

De acordo com informações da agência de notícias Tasnim, citando uma fonte iraniana anónima, Teerão ainda não concordou com uma nova ronda de negociações com os Estados Unidos devido ao que considera “exigências excessivas” de Washington e ao bloqueio naval norte-americano contra o país.