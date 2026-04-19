Atlas lança iate de luxo à vela com design português

A Atlas Ocean Voyages detalhou a nova oferta do Atlas Adventurer, um iate de luxo construído na China, com interiores assinados pelo estúdio português Oitoemponto e estreia prevista para 2028.

⚡ ECO Fast A Atlas Ocean Voyages apresentou a coleção de suites do Atlas Adventurer, um navio de expedição de luxo que começará a operar em 2028.

O navio terá capacidade para 400 passageiros e contará com tecnologia avançada, incluindo motores dual-fuel e propulsão elétrica híbrida, destacando-se no mercado.

A companhia planeia anunciar os itinerários da temporada inaugural em junho de 2026, com operações previstas na Ásia e destinos variados.

A Atlas Ocean Voyages revelou a coleção de suítes do Atlas Adventurer, o navio de expedição de luxo à vela que deverá entrar ao serviço em 2028, numa nova fase de comercialização de um projeto já anunciado no início do ano do universo empresarial de Mário Ferreira.

O Atlas Adventurer terá capacidade para 400 passageiros, cerca de 210 metros de comprimento e 26 mil toneladas de arqueação bruta. Segundo a companhia, o navio contará com motores dual-fuel, sistema de propulsão elétrica híbrida, bateria marítima de 9 megawatts e três mastros de carbono com velas rígidas.

A nova comunicação comercial centra-se agora no alojamento a bordo. O navio terá 200 suítes distribuídas por três categorias, Signature Collection, Concierge Collection e Reserve Collection, mantendo uma configuração integralmente composta por suítes. Os interiores são assinados pelo estúdio português Oitoemponto.

Na frente comercial, a Atlas Ocean Voyages prevê divulgar os itinerários completos da temporada inaugural em junho de 2026, mantendo para já confirmado apenas que a operação do Atlas Adventurer arrancará na Ásia no final de 2028. Entre os destinos já indicados pela companhia estão Japão, Coreia do Sul, China, Vietname, Indonésia, Malásia, Tailândia e Filipinas, além de escalas em África, mas os portos de embarque e as datas exatas de partida da viagem inaugural ainda não foram detalhados publicamente.

Construído na China, no âmbito de um contrato já conhecido no mercado, o Atlas Adventurer entra assim numa nova fase de promoção junto do segmento premium, com a companhia a vender já o posicionamento do produto antes da divulgação final de preços e itinerários.