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BlackRock trava otimismo sobre ações europeias

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A BlackRock reduziu o otimismo sobre as ações europeias, citando energia mais cara, menor desconto face aos EUA e maior pressão sobre consumo e financiamento.

A BlackRock está menos otimista sobre as ações europeias, numa altura em que os custos da energia sobem e o diferencial de avaliação face aos Estados Unidos encolheu, segundo o Financial Times (acesso pago, em inglês). Helen Jewell, chief investment officer internacional para ações fundamentais da gestora, diz que a Europa deixou de parecer tão barata como há um ano e está mais exposta ao choque global nos preços do petróleo e do gás.

De acordo com o FT, a responsável considera que o impacto da energia sobre o consumo, somado ao aumento dos custos de financiamento, obriga a uma abordagem mais seletiva na região. A gestora tinha entrado no ano mais positiva com a expectativa de um alargamento da recuperação a setores além da banca e da defesa, mas esse movimento terá recuado com a guerra no Irão.

Jewell identifica áreas como saúde, luxo e indústria entre os segmentos mais pressionados, depois de já terem sido afetados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos e pela valorização do euro. Agora, acrescenta, esses setores voltam a sentir pressão com a subida do petróleo, o encarecimento do crédito e sinais de maior prudência dos consumidores.

Ainda assim, a BlackRock mantém uma visão mais favorável sobre alguns segmentos do mercado europeu, como defesa, banca e semicondutores. Mas alerta para o risco de concentração excessiva dos investidores nesses setores, o que poderá amplificar quedas no mercado se houver notícias negativas em algumas dessas áreas.

Segundo dados citados pelo FT, os fluxos para fundos de ações europeias abrandaram desde o início do conflito, enquanto as ações norte-americanas já captaram em abril mais entradas líquidas do que em qualquer outro mês de 2026.

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