Brasil regressa à Hannover Messe como país parceiro

O Brasil será o país parceiro da Hannover Messe 2026, que decorre entre 20 e 24 de abril, em Hanôver, regressando ao centro da principal feira mundial de tecnologia industrial num movimento que a organização e a ApexBrasil apresentam como uma montra para captar investimento, reforçar exportações e aproximar a indústria brasileira da Europa.

A participação brasileira será coordenada pela ApexBrasil e ocupará cerca de 2,7 mil metros quadrados, distribuídos por seis halls temáticos, com mais de 300 empresas e 140 expositores, focados em áreas como automação, software industrial, energia, hidrogénio, robótica e inteligência artificial. A agenda inclui painéis, sessões de pitch e encontros de negócios ao longo de toda a feira.

O regresso tem também peso simbólico. Segundo a história oficial da Hannover Messe, o Brasil foi em 1980 o primeiro país parceiro da feira e volta agora com o argumento de ser um fornecedor de energia limpa, capacidade industrial e soluções tecnológicas num momento em que a Europa procura cadeias de abastecimento mais resilientes e menos intensivas em carbono.

A organização brasileira liga esta presença à política industrial Nova Indústria Brasil, ao acordo Mercosul-União Europeia e à ambição de posicionar o país não apenas como exportador de matérias-primas, mas como plataforma para indústria avançada, digitalização e descarbonização. O mesmo documento destaca setores como energia renovável, centros de dados, biocombustíveis, automação e inovação aplicada à indústria.

A dimensão da aposta ajuda a explicar o alcance desta ofensiva. Na edição de 2025, a Hannover Messe reuniu 4.000 expositores e visitantes de mais de 150 países, segundo a organização. Para Brasília, a meta agora é converter esse palco global em contratos, parcerias industriais e maior presença brasileira nas cadeias de valor europeias.

Lula reúne com Merz

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, que na terça-feira visita Portugal, foi recebido hoje com honras militares no Palácio de Herrenhausen, em Hanover, região central da Alemanha, pelo chanceler alemão Friedrich Merz. No início de uma visita de dois dias com foco económico, a agenda divulgada prevê que Merz e Lula se reúnam no terraço do palácio neobarroco de Herrenhausen.

Durante este encontro bilateral, Lula e Merz deverão avaliar o estado das relações germano-brasileiras, caracterizadas por fortes laços económicos, que os líderes desejam reforçar, de acordo com a agenda.

Durante a visita à Alemanha, que coincide com a Feira de Hanover, de que o Brasil é o país convidado, o Presidente brasileiro e sua delegação realizarão consultas com o governo alemão. Quinze ministros foram convidados para estas consultas: sete do governo brasileiro e oito do governo alemão.

O governo alemão indicou que os temas a serem abordados nas consultas incluem o acordo de livre comércio UE-Mercosul, que entrará em vigor provisoriamente em maio, além do comércio de matérias-primas, cooperação em defesa, digitalização e inovação.

A visita do Presidente brasileiro a Hanover ocorre na sequência de um convite feito por Merz a Lula no final de novembro, durante a COP30, realizada na cidade brasileira de Belém.

O chanceler convidou então o chefe de Estado da maior economia da América Latina para o acompanhar na Feira de Hanover, considerada uma das principais exposições industriais do mundo.