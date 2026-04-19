⛽ Combustíveis vão descer. Gasóleo fica 11,4 cêntimos mais barato e gasolina apenas 0,5

⚡ ECO Fast • Os preços dos combustíveis vão descer na próxima semana, com o gasóleo a baixar 11,4 cêntimos e a gasolina 0,5 cêntimos, segundo fonte do mercado citada pelo ECO.

• A partir de segunda-feira, o preço do gasóleo simples será de 2,197 euros por litro e o da gasolina simples 95 de 1,916 euros por litro, de acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

• O Governo decidiu reduzir em 1,5 cêntimos o desconto extraordinário do ISP no gasóleo, mantendo inalterado o desconto na gasolina sem chumbo.

Os preços dos combustíveis vão descer na próxima semana. O gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, vai descer 11,4 cêntimos e a gasolina apenas 0,5 cêntimos, avançou ao ECO fonte do mercado, tendo em conta a redução do desconto dos combustíveis decidida pelo Executivo na sexta-feira. Este desempenho reflete a descida semanal de 5,06% dos preços da matéria-prima, perante o otimismo face à abertura do Estreito de Ormuz e de um possível memorando temporário para evitar o regresso ao conflito no Médio Oriente.

A partir de segunda-feira, quando for abastecer, deverá pagar 2,197 euros por litro de gasóleo simples e 1,916 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas e divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Estes preços já têm em conta o fecho das cotações do petróleo Brent de sexta-feira (90,38 dólares por barril), o comportamento do mercado cambial e a nova portaria com o desconto temporário e extraordinário do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) a vigorar na próxima semana, tendo em conta o aumento acumulado é de 49,8 cêntimos no diesel e de 24,6 cêntimos na gasolina, mesmo sem ter em conta as previsões para a próxima semana.

O Governo optou por reduzir em 1,5 cêntimos o desconto extraordinário do ISP no gasóleo, mantendo inalterado o desconto na gasolina sem chumbo, já que na próxima semana haverá uma descida do preço dos combustíveis. Se o Executivo tivesse mantido o nível de apoio que estava em vigor o gasóleo baixaria 13,2 cêntimos, avançou ao ECO fonte do mercado.

“Face à perspetiva de que na próxima semana se irá registar uma descida significativa do preço do gasóleo rodoviário e uma ligeira redução do preço da gasolina sem chumbo, o Governo decidiu ajustar o desconto extraordinário e temporário no ISP [] em vigor aplicável ao gasóleo mantendo o valor do desconto aplicável à gasolina sem chumbo”, lê-se na portaria publicada em suplemento do Diário da República na sexta-feira à noite.

Segundo o diploma, “a taxa do ISP aplicável, no continente, ao gasóleo, é fixada no valor de 293,21 euros por 1000 l”, enquanto a “taxa do ISP aplicável, no continente, à gasolina com teor de chumbo igual ou inferior a 0,013 g por litro é fixada no valor de 451,68 euros por 1000 l”.

Deste modo, o desconto no ISP sobre o gasóleo vai reduzir-se em 1,5 cêntimos por litro, atenuando a descida prevista neste combustível. Já na gasolina sem chumbo mantém-se o valor do desconto de 4,6 cêntimos por litro determinado na semana passada.