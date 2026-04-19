Fundos privados deram 2 mil milhões a gestores de património

Os gestores de património de bancos e corretoras receberam mais de 2 mil milhões de dólares em comissões de acompanhamento desde 2017 por encaminharem clientes particulares para fundos de mercados privados, noticia o Financial Times (acesso pago, em inglês).

A análise do jornal a 16 fundos geridos por grupos como Blackstone, Blue Owl, Apollo e KKR mostra como estes produtos se tornaram uma fonte relevante de receitas para intermediários financeiros, numa altura em que muitos investidores procuram agora reduzir a exposição ao crédito privado e a outros ativos ilíquidos.

Segundo o Financial Times, os chamados fundos semilíquidos, ou “evergreen”, ganharam forte tração nos últimos cinco anos por permitirem entradas e saídas em momentos definidos e por oferecerem uma alternativa de diversificação num ciclo prolongado de subida dos mercados. Mas essa tendência começou a inverter-se. No primeiro trimestre deste ano, os investidores pediram mais de 20 mil milhões de dólares em resgates de veículos de crédito privado, num contexto de maior escrutínio sobre valorizações de ativos e critérios de concessão de crédito.

A estrutura de incentivos ajuda a explicar a expansão deste mercado. As comissões de acompanhamento pagas aos gestores de património variam em geral entre 0,25% e 0,85% por ano sobre o montante aplicado. A isso somam-se, em alguns casos, comissões de colocação e comissões iniciais que podem chegar a 3,5%, embora a média ronde 2%, de acordo com fontes citadas pelo jornal.

A Blackstone foi a gestora que mais pagou nestas rubricas. Os fundos Breit e Bcred captaram mais de 100 mil milhões de dólares em ativos líquidos combinados desde 2020 e, só no ano passado, distribuíram 280 milhões de dólares em comissões de acompanhamento a intermediários.

O jornal sublinha ainda que as classes de unidades com comissões mais elevadas tendem a apresentar retornos líquidos inferiores aos de classes comparáveis com encargos mais baixos. No caso do Breit, a classe com menores comissões registou um retorno anual superior a 9,3% desde 2017, enquanto classes com custos mais altos renderam cerca de 8%.

A Blackstone respondeu ao Financial Times que a prioridade do grupo continua a ser entregar retornos líquidos superiores aos investidores finais e acrescentou que a maioria dos ativos dos seus fundos “evergreen” está em classes que não cobram comissões de acompanhamento nem comissões iniciais. Já bancos como Morgan Stanley defenderam que os seus gestores não são incentivados por comissões a recomendar um tipo de fundo em detrimento de outro.