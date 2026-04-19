Portugal ganha prémios na Techtextil e Texprocess na Alemanha

Portugal participa na edição deste ano da Techtextil e Texprocess, em Frankfurt, a partir de terça-feira, com 14 empresas e três institutos de investigação, numa presença acompanhada pela atribuição de dois prémios de inovação. As duas feiras decorrem em simultâneo e são consideradas das mais relevantes a nível mundial para os setores dos têxteis técnicos, inovação industrial, produção e automação.

“A presença portuguesa tem-se mantido estável nas últimas edições da feira refletindo a aposta continuada do setor na internacionalização e na presença em mercados exigentes“, sublinhou o diretor-geral do CITEVE — Centro Tecnológico Têxtil e do Vestuário de Portugal, Braz Costa. “A Techtextil é a maior feira no setor e por isso absolutamente incontornável para as empresas portuguesas”, realçou em declarações à Lusa.

Segundo o responsável, há “um conjunto de soluções novas”, envolvendo várias empresas nacionais em áreas como proteção individual e acessórios têxteis, enquanto o setor automóvel tem menor expressão por estar mais representado em feiras específicas.

Portugal está presente com empresas e entidades ligadas aos têxteis técnicos, inovação e soluções industriais avançadas, áreas em que o setor tem vindo a consolidar a sua posição internacional. “O CITEVE vai participar este ano, pela primeira vez, na Texprocess fruto de um investimento recente que temos feito de unir digitalização e inteligência artificial”, referiu.

Durante o evento, o CITEVE vai ser distinguido com dois prémios de inovação na Techtextil e Texprocess. O Techtextil Innovation Award, na categoria “New Chemicals & Dyes”, reconhece o desenvolvimento de pastas de impressão têxtil sustentáveis produzidas a partir de resíduos alimentares, industriais e agrícolas, uma solução com mais de 94% de base biológica e alternativa a produtos derivados do petróleo.

Já o Texprocess Innovation Award distinguiu o CITEVE na área da digitalização e inteligência artificial, premiando soluções tecnológicas aplicadas à produção têxtil, nomeadamente em automação, inteligência artificial e processos industriais.

A participação ocorre num contexto em que a Alemanha se mantém como um mercado estratégico, sendo o terceiro principal destino das exportações têxteis portuguesas, com cerca de 500 milhões de euros anuais.

A Techtextil e a Texprocess decorrem entre 21 e 24 de abril, em Frankfurt, reunindo centenas de expositores e profissionais de todo o mundo e funcionando como plataformas centrais para a apresentação de inovação e desenvolvimento de parcerias no setor têxtil global.