Seguro chega a Madrid para primeira visita ao estrangeiro

O Presidente da República, António José Seguro, chega este domingo a Madrid, para a sua primeira visita oficial ao estrangeiro, durante a qual terá encontros com o Rei Felipe VI e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, na segunda-feira. Na nota divulgada pela Presidência da República refere-se que, “ao escolher Espanha como destino da sua primeira visita oficial fora do país, o Presidente da República assinala os laços de profunda amizade, proximidade e cooperação que unem Portugal e Espanha e a natureza única do relacionamento bilateral, que esta visita procura consolidar e reforçar“.

A chegada do chefe de Estado a Madrid está prevista para as 15h55 locais, mais uma hora do que Lisboa. À tarde, pelas 17h30 locais, António José Seguro irá encontrar-se com jovens portugueses que trabalham ou estudam em Espanha, na residência do embaixador de Portugal em Madrid.

Na segunda-feira, de acordo com o programa divulgado à comunicação social, o Presidente da República será recebido no Palácio Real pelas 12h45 locais.

Segundo uma nota da Presidência da República, António José Seguro vai encontrar-se com os reis Felipe VI e Letizia acompanhado pela sua mulher, Margarida Maldonado Freitas.

O encontro dos chefes de Estado está marcado para as 13h00, alargado às delegações, e é seguido de almoço oferecido pelos reis de Espanha, no Palácio da Zarzuela. Pelas 16h30 locais, António José Seguro irá reunir-se com o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa.

António José Seguro assumiu o cargo de Presidente da República há pouco mais de um mês, em 9 de março. O Rei de Espanha, Felipe VI, esteve presente na posse de António José Seguro como Presidente da República.

No início da sua intervenção, na Assembleia da República, o novo Presidente saudou a presença do monarca espanhol, a quem declarou: “A sua presença honra-nos e reforça os laços de profunda amizade, proximidade e cooperação que unem Portugal e Espanha. Sei que ambos preferimos os caminhos às fronteiras“.

O seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, manteve uma relação próxima com Felipe VI e Espanha foi o país onde mais vezes esteve, 19 no total, incluindo logo no início dos seus dois mandatos, em 2016 e 2021, mas deslocou-se primeiro ao Vaticano, no mesmo dia.

Na sua última deslocação a Espanha antes de deixar o cargo, em 20 de fevereiro deste ano, o anterior Presidente da República manifestou a certeza de que esse seria o primeiro destino do seu sucessor, António José Seguro, no estrangeiro, para “reafirmar a fraternidade” entre os dois países.