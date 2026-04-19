Ensaio

Tesla Model X: um elefante elegante com alma de desportivo

 Luís Leitão,

Chuva, rotundas traiçoeiras e mais de 1000 cavalos de potência que se recusam a perder a compostura. Há carros que se testam na pista, este testámos no pior que Portugal tem para oferecer.

Chovia. Não aquela chuva educada que pede desculpa por molhar o para-brisas. Era aquela que transforma o asfalto num espelho e que faz qualquer condutor sensato encurtar a marcha e agarrar o volante com as duas mãos. Foi precisamente neste cenário, com piso encharcado, curvas a pedir respeito e rotundas a exigir atenção, que o ECO se colocou ao volante do Tesla Model X Plaid. Um SUV elétrico de sete lugares com portas em borboleta e mais de 1.000 cavalos de potência que, em condições normais, já seria conversa. Com chuva intensa? Isso é que era a questão.

O Tesla Model X chegou ao mercado em setembro de 2015, três anos depois do Model S que lhe serviu de base tecnológica. A proposta era ambiciosa: um SUV familiar elétrico capaz de rivalizar com os melhores da categoria, mas com a assinatura visual das famosas portas “Falcon Wing”, a abertura em borboleta que é, simultaneamente, o argumento mais fotogénico e o mais polarizador do carro.

Em 2021, a Tesla renovou profundamente a plataforma do Model X, introduzindo a versão Plaid com três motores elétricos e rotores em fibra de carbono, um interior completamente redesenhado e o controverso volante yoke. Agora, para 2025-2026, o Tesla Model X chegou numa nova geração com melhorias ao isolamento acústico, materiais mais refinados no interior, suspensão recalibrada, nova câmara frontal adicional para o Autopilot e indicadores visuais de ponto cego — alterações que não reescrevem o modelo, mas que o afinam. Nada de revolução, portanto. Apenas a evolução de uma fórmula que a Tesla conhece bem e que continua a apostar em polir em vez de reinventar.

As portas Falcon Wing existem desde o primeiro Model X e não perderam o seu efeito. Abrem para cima com uma articulação dupla que funciona mesmo com pouco espaço lateral, um detalhe que parece secundário até ao dia em que se estaciona entre dois carros.Tesla

Com mais de 5 metros de comprimento e quase 2 metros de largura, o Model X não é um carro para quem vive em ruas medievais ou adora estacionamentos subterrâneos de teto baixo. É um SUV grande, imponente, que se faz notar mesmo quando está parado. A altura de 1,68 metros garante uma posição de condução elevada que confere domínio visual da estrada — uma sensação que o asfalto molhado reforçou ao longo do ensaio.

O interior do Tesla Model X corresponde ao exterior: sete lugares distribuídos por três filas, com espaço generoso para adultos nas duas primeiras e uma terceira fila que serve de bónus para crianças ou viagens curtas.

O sistema de tração integral do Model X Plaid distribui os 1.020 cavalos pelos três motores — um na frente, dois na traseira — com uma inteligência que o condutor sente na forma como o carro não sai da linha traçada.

O vidro panorâmico frontal, enorme e esteticamente deslumbrante, cria uma sensação de espaço e leveza no habitáculo. Em contrapartida, quando o sol bate de frente, transforma-se numa estufa eficiente — a pala para-sol maleável incluída está longe de ser uma solução satisfatória para o problema. É o preço da estética.

Os materiais evoluíram visivelmente face às gerações anteriores, apresentando superfícies macias, detalhes em carbono e alumínio, acabamentos que finalmente justificam o escalão de preço.

O ecrã central de 17,4 polegadas, ajustável em três posições, domina o tablier e concentra praticamente todas as funções do carro, desde a navegação à climatização, passando pelos quatro modos de condução disponíveis: Conforto, Normal, Plaid e Personalizado. Os passageiros da segunda fila têm o seu próprio ecrã de 9,4 polegadas para gerir entretenimento ou temperatura, o que transforma o Tesla Model X numa sala de estar com rodas.

A questão central deste ensaio não era testar os 2,6 segundos dos 0 aos 100 km/h que a Tesla anuncia para o Model X Plaid — uma versão ligeiramente mais conservadora dos 2,1 segundos do Model S Plaid, dada a diferença de massa do SUV –, mas perceber como este monstro se comporta quando o piso não colabora. A resposta foi inequívoca: bem. Surpreendentemente bem.

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Arranques mais bruscos em saídas de portagens, acelerações firmes na entrada de rampas, curvas molhadas sem margem para improviso. O sistema de tração integral do Model X Plaid distribui os 1.020 cavalos pelos três motores — um na frente, dois na traseira — com uma inteligência que o condutor sente na forma como o carro não sai da linha traçada.

O controlo de tração trabalha de forma praticamente impercetível, corrigindo em milissegundos qualquer tendência para o oversteer antes que o condutor sequer perceba o que aconteceu. Não houve sustos. Não houve momentos de desconforto. O Tesla Model X manteve sempre a calma que os seus números de potência, à partida, não prometeriam.

A suspensão pneumática do Model X revelou-se um aliado fundamental neste contexto, filtrando irregularidades sem comprometer a estabilidade e adaptando a geometria do carro às condições da estrada. Em modo Conforto, o Model X absorve o piso com competência discreta. No modo Plaid, a resposta endurece, o carro baixa ligeiramente e a direção ganha um peso que convida à condução ativa, tudo isto sem nunca perder o fio condutor da segurança.

As Falcon Wing são o cartão-de-visita do Tesla Model X desde 2015 e continuam a cumprir essa função com eficácia total. Abrem verticalmente, com uma articulação dupla que lhes permite funcionar mesmo com pouco espaço lateral, o que é mais útil do que parece em parques de estacionamento.

O argumento financeiro da Tesla é real, desde que se aceite que 120 mil euros é o ponto de entrada para esta conversa. O Tesla Model X Plaid não é um carro para todos, mas para quem pode, dificilmente é uma má escolha.

O efeito nos transeuntes é instantâneo: as pessoas param, apontam, fotografam. É difícil não sorrir. Além do impacto visual, as Falcon Wing têm uma utilidade prática na entrada e saída das segunda e terceira filas do Model X, especialmente com crianças ao colo ou malas nas mãos. O mecanismo é elétrico, silencioso e abre com um toque. Fecha da mesma forma. É tecnologia Tesla a funcionar sem fazer barulho, ao contrário das portas convencionais num dia de chuva intensa.

Num carro de 120 mil euros há uma escolha de design que resiste à lógica do consumidor comum: no Tesla Model X, os piscas estão colocados em dois botões no volante, eliminando completamente a alavanca convencional.

Em autoestrada, com o volante quase sempre na mesma posição, a solução até é tolerável. Nas rotundas — e Portugal tem rotundas em abundância — a experiência torna-se genuinamente stressante. Sair de uma rotunda no Model X obriga a calcular onde está o botão enquanto o volante está rodado, o que inevitavelmente desvia o olhar da estrada por um momento que ninguém devia perder.

Com o volante yoke — disponível como opção no Tesla Model X e que imita visualmente um volante de carro de Fórmula 1 — o problema agrava-se, porque a geometria irregular do volante torna a procura dos botões ainda mais imprevisível. É uma decisão que privilegia o minimalismo estético em detrimento de décadas de ergonomia automóvel consolidada. Há quem se habitue. Mas a curva de aprendizagem exige paciência.

Para uma família que precisa de espaço, quer tecnologia de topo, aprecia condução desportiva e não quer abdicar da praticidade de um SUV elétrico de sete lugares, o Tesla Model X Plaid tem uma proposta difícil de recusar.

A autonomia de 600 quilómetros em ciclo WLTP — que nas condições reais do ensaio, com acelerações mais enérgicas, se situou na casa dos 460-500 quilómetros –, é suficiente para a maioria das utilizações. Além disso, o carregamento rápido até 250 kW, combinado com a utilização gratuita e ilimitada da rede Tesla Supercharger incluída no preço base, elimina boa parte das objeções práticas à compra. O argumento financeiro da Tesla é real, desde que se aceite que 120 mil euros é o ponto de entrada para esta conversa.

O Tesla Model X Plaid não é um carro para todos. Mas para quem pode, dificilmente é uma má escolha. Mesmo debaixo de chuva. Sobretudo debaixo de chuva.

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