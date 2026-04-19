Trump anuncia conversações com Teerão na segunda-feira no Paquistão

⚡ ECO Fast • O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que negociadores norte-americanos estarão na segunda-feira em Islamabad, no Paquistão, para conversações com o Irão.

• Trump afirmou nas redes sociais que os Estados Unidos vão propor "um acordo bastante justo e razoável" e ameaçou destruir centrais elétricas e pontes no Irão caso o acordo não seja aceite.

• O líder norte-americano declarou que, se o Irão recusar o acordo, será sua "honra" tomar medidas que, segundo ele, já deveriam ter sido tomadas por outros presidentes nos últimos 47 anos.

• Não foram especificados os oficiais dos Estados Unidos presentes nas negociações, sendo esta a segunda ronda após a participação do vice-presidente JD Vance na semana anterior, também em Islamabad.

• Trump acusou o Irão de violar o cessar-fogo no Estreito de Ormuz, enquanto Teerão reforçou a intenção de restringir a passagem de navios enquanto os Estados Unidos bloquearem portos iranianos.

• O presidente do parlamento iraniano, Mohammed Bagher Qalibaf, classificou o bloqueio dos EUA como "uma decisão ingénua tomada por ignorância" e garantiu que não haverá retirada diplomática apesar da desconfiança.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que negociadores norte-americanos estarão na segunda-feira no Paquistão para encetar conversações com o Irão, de acordo com uma publicação nas suas redes sociais. “Os meus representantes irão para Islamabade, no Paquistão – estarão lá amanhã [segunda-feira] à noite, para negociações“, pode ler-se numa publicação de Donald Trump na sua rede social, Truth Social.

Segundo a mesma publicação, os Estados Unidos proporão “um acordo bastante justo e razoável”. “Espero que aceitem porque, se não o fizerem, os Estados Unidos vão arrasar todas as centrais elétricas e pontes no Irão“, ameaçou o líder norte-americano.

Donald Trump diz ainda que caso o Irão não aceite o acordo será sua “honra fazer o que tem de ser feito, o que já deveria ter sido feito ao Irão, por outros presidentes, nos últimos 47 anos”, acrescentando, em maiúsculas, que “é tempo da máquina de matar iraniana acabar”.

Na publicação, Donald Trump não detalhou que oficiais dos Estados Unidos estarão presentes nas negociações, uma segunda ronda após o vice-presidente JD Vance ter participado em conversas, também em Islamabad, na semana passada.

O Presidente dos Estados Unidos também acusou o Irão de violar o acordo de cessar-fogo no Estreito de Ormuz.

O Irão reforçou a sua intenção de restringir a passagem de navios pelo Estreito de Ormuz enquanto os Estados Unidos bloquearem portos iranianos, à medida que os mediadores tentam estender a trégua, cujo prazo termina na quarta-feira.

O presidente do parlamento iraniano, Mohammed Bagher Qalibaf, disse no sábado numa entrevista citada pela Associated Press (AP) que “é impossível outros passarem pelo Estreito de Ormuz” enquanto os próprios iranianos também não conseguirem.

Qalibaf, que é o negociador-chefe do Irão nas conversas com os Estados Unidos, atacou o bloqueio dos Estados Unidos, catalogando-o como “uma decisão ingénua tomada por ignorância”, garantindo ainda que “não haverá retirada no campo da diplomacia” apesar da desconfiança entre as partes.

O Irão anunciou a reabertura do Estreito de Ormuz depois de uma trégua de dez dias entre Israel e o grupo militante Hezbollah (apoiado pelo Irão) no Líbano, mas depois de Trump afirmar que o bloqueio dos Estados Unidos aos portos iranianos iria “continuar com toda a força” até se alcançar um acordo, Teerão anunciou que iria continuar a restringir as passagens no estreito.