5 coisas que vão marcar o dia

No segundo dia da visita oficial de António José Seguro a Espanha, o Presidente da Assembleia da República desloca-se às zonas afetadas pela depressão Kristin em Leiria. Ainda por cá, o governador do Banco de Portugal é o convidado de honra da Câmara de Comércio Americana em Portugal e o ministro das Infraestruturas faz um balanço da implementação do Passe Ferroviário Verde no país. Conheça alguns dos assuntos que vão marcar a atualidade desta segunda-feira.

Seguro conclui visita a Espanha

Termina esta segunda-feira a visita oficial de António José Seguro a Espanha, naquela que é a sua primeira deslocação ao estrangeiro como Presidente da República. Um encontro com rei Felipe VI e a rainha Letizia, assim como uma reunião com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, fazem parte do programa da visita oficial de dois dias do Chefe de Estado.

Pinto Luz faz balanço do passe ferroviário

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, faz esta segunda-feira, na Estação de Santa Apolónia, em Lisboa, um balanço da implementação do Passe Ferroviário Verde, que permite, por 20 euros por mês, viajar nos comboios regionais, inter-regionais e intercidades em segunda classe. “Desde que foi criado, em outubro de 2024, já foram vendidos mais de 935 mil títulos mensais do Passe Ferroviário Verde e efetuadas quase 3,5 milhões de reservas de lugares no serviço Intercidades”, segundo dados avançados pela CP em março deste ano.

Aguiar-Branco visita Leiria

Depois de António José Seguro ter realizado a sua primeira Presidência Aberta na região Centro, é a vez de José Pedro Aguiar-Branco inteirar-se, nesta segunda, do verdadeiro impacto da depressão Kristin em Leiria. A pedido da Comunidade Intermunicipal (CIM) desta região, o presidente da Assembleia da República inicia o périplo pela empresa Domplex | Plastidom, na Barosa, seguindo-se depois uma deslocação ao Mercado de Sant’Ana, em Leiria, onde se reunirá com autarcas e a estrutura de missão criada pelo Governo para recuperar esta zona do país. A comitiva, que acompanha o Presidente da Assembleia da República, desloca-se ainda ao Hospital de Leiria e à Santa Casa da Misericórdia de Pombal.

Santos Pereira em debate da AmCham Portugal

O governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, é o convidado de honra de um almoço organizado pela Câmara de Comércio Americana em Portugal (AmCham Portugal), que acontece esta segunda-feira no Hotel Sheraton Lisboa. “Este será um momento privilegiado para ouvir diretamente o governador sobre o contexto económico atual, desafios e perspetivas para Portugal, num ambiente de proximidade com líderes empresariais”, lê-se numa publicação da AmCham Portugal no LinkedIn.

Combustíveis descem ainda mais esta semana

Os combustíveis vão descer ainda mais esta semana com abertura do Estreito de Ormuz na sequência do cessar-fogo no Líbano. Segundo fonte oficial da Anarec adiantou ao ECO, o gasóleo deverá descer 13 cêntimos e a gasolina três cêntimos. O Brent, que serve de referência para o mercado europeu, estava na última sexta-feira a descer 9,2%, para os 90,24 dólares por barril.