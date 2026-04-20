Turismo

Agências de viagens alertam para impacto de constrangimentos nos aeroportos

  • Lusa
  • 15:16
1

As agências de viagens apela a "uma resposta urgente, coordenada e eficaz entre o Governo, a Polícia de Segurança Pública, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, a ANA ".

A ANAV – Associação Nacional de Agências de Viagens mostrou-se esta segunda-feira preocupada com os impactos da implementação do novo sistema de controlo nos aeroportos portugueses, apelando à coordenação urgente das autoridades.

Existe um risco sério de agravamento das filas de espera nos controlos de fronteira com a entrada em vigor plena deste novo sistema europeu, que visa reforçar a segurança e o controlo de entradas e saídas no espaço Schengen”, alertou a associação, em comunicado, salientando que a implementação tem revelado constrangimentos em vários países, incluindo Portugal.

Para a ANAV, existem “sérias dúvidas sobre a capacidade de resposta dos aeroportos nacionais”, nomeadamente após ter sido necessário avançar com a suspensão temporária da recolha de dados biométricos nas partidas, devido ao tempo de espera elevado. A associação sinalizou que estes constrangimentos são um fator de preocupação para passageiros, agências de viagens e operadores turísticos, provocando uma “deterioração da experiência dos clientes, mas também num aumento dos custos de assistência”.

Esta situação é ainda agravada pelas fragilidades no setor do handling, argumenta a ANAV.

Neste contexto, a associação apela a “uma resposta urgente, coordenada e eficaz entre o Governo, a Polícia de Segurança Pública, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, a ANA Aeroportos de Portugal e todos os operadores aeroportuários, com vista a garantir previsibilidade, confiança e normalidade no funcionamento dos aeroportos nacionais”, segundo disse Miguel Quintas, presidente da ANAV, citado em comunicado.

O sistema europeu de controlo fronteiriço para cidadãos extracomunitários começou a funcionar a 100% em toda a União Europeia (UE) desde 10 de abril após uma fase de transição.

Este sistema, denominado Sistema Europeu de Entrada/Saída (EES, na sigla em inglês) é um sistema automatizado da UE que substitui o carimbo no passaporte pelo registo digital de dados biométricos (foto e impressões digitais) para cidadãos não pertencentes à UE e esteve a ser implementando de forma faseada desde outubro de 2025.

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Agências de viagens alertam para impacto de constrangimentos nos aeroportos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

APS com curso sobre “Nova lei do lobbying em Portugal”

ECO Seguros,

O novo enquadramento legal do lobbying em Portugal vai ser abordado na próxima formação da Associação Portuguesa de Seguradores, que vai decorrer no dia 24 de abril.

2