Apagão. Iberdrola considera “fundamental” conhecer áudios de Red Elétrica

O presidente executivo (CEO) da Iberdrola considerou “fundamental” que os áudios e toda a informação da Red Eléctrica de España (REE) sobre o apagão sejam públicos e manifestou preocupação quanto à imparcialidade do relatório do painel de peritos europeus. Mario Ruiz-Tagle defendeu que estes áudios “estejam disponíveis para todas as partes” e questionou a imparcialidade do relatório do painel de peritos europeus (Entso-E).

Numa audiência perante a Comissão de Investigação do Congresso dos Deputados sobre a falha, que afetou toda a Península Ibérica, Ruiz-Tagle disse que era importante “ouvir os operadores da rede elétrica para que lhes digam o que lhes acontece todos os dias”.

“Se sim, desculpem a comparação, mas este é um acidente em que um avião caiu, o avião está inteiro e os pilotos estão vivos. E não chamámos a peritagem do avião, nem os pilotos. Acho que temos de os ouvir, é fundamental”, disse, citado pela Europa Press.

Neste sentido, indicou que a Iberdrola, tal como outras empresas do setor, solicitou mais de 8.000 conversas e mais de 1.000 emails que a Red Eléctrica enviou à Polícia Nacional na investigação no Tribunal Nacional sobre a possibilidade de ciberataque. “Precisamos de compreender o contexto em que isto ocorreu”, disse, insistindo: “a cada dia, à medida que mais e mais relatórios saem e temos mais conhecimento, estamos a perceber a importância do contexto”.

Defendeu como a Iberdrola entregou “toda” a informação que lhe foi exigida e sublinhou que “a transparência não se mede pelo nome ou ocultação do nome de uma instalação por razões, talvez, de confidencialidade e proteção de dados”, mas sim pela vontade de entregar a informação.

“É essencial que toda a informação seja disponibilizada às partes, aos principais agentes do setor, naturalmente à autoridade reguladora, ao Ministério”, afirmou. Por isso, convidou a Comissão da Câmara Baixa a “aproveitar esta grande oportunidade” e a ter acesso a esses áudios para conhecer “claramente uma condição contextual”.

Sobre o relatório do painel de peritos europeus, assegurou que é a primeira vez que a Entso-E analisa “um incidente de apagão com um dos afetados pelo apagão no seu fórum”, em referência à presença da Red Eléctrica como parte da Rede Europeia de Operadores de Sistemas de Transmissão de Eletricidade.

“Tanto o operador português como o operador espanhol estavam no fórum dos especialistas que tinham acesso a toda a informação. Queremos ter essa informação, não porque fingimos ser operadores, mas porque acreditamos que é absolutamente fundamental compreender o que aconteceu e compreender algo muito mais complexo”, acrescentou a este respeito.

Insistiu também em apontar o dedo à Red Eléctrica pelo apagão, pois considera que já não havia dúvidas de que havia sinais na rede e que o operador deveria ter agido com maior prudência.

Indicou que a iniciação dos procedimentos na semana passada pela CNMC (Comissão Nacional de Mercado e Concorrência) separa “responsabilidades muito claras” e deixa claro que “o único operador no sistema espanhol é a Red Eléctrica”, apontando para uma “infração muito grave que se refere a todas as falhas diretamente relacionadas com a colocação em risco do fornecimento ou das pessoas”.

“É isso que diz a Lei do Setor Elétrico, o resto de nós somos agentes que interagem com diferentes tecnologias”, enfatizou. Assegurou ainda que a CNMC observou alegados compartimentos anómalos em várias das fábricas da Iberdrola, embora tenha sublinhado que não acreditam que estejam diretamente ligados às causas do apagão.

Assim, insistiu que o incidente está mais relacionado com a gestão das energias síncronas e assíncronas, com uma elevada penetração das energias renováveis, embora tenha dissociado completamente uma crítica frontal às tecnologias ‘verdes’. Salientou também a necessidade de abrir o debate sobre se a Red Eléctrica “tem de continuar a ser operadora ou proprietária das linhas de transmissão” da eletricidade.