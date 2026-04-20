Apple vai ter novo CEO em setembro. John Ternus sucede a Tim Cook

A Apple anunciou, esta segunda-feira, que John Ternus sucederá a Tim Cook no cargo de CEO da fabricante do iPhone a partir do próximo dia 1 de setembro. John Ternus era até aqui vice-presidente sénior de hardware na tecnológica norte-americana. Depois de deixar o leme da empresa, ao fim de 15 anos, Cook passa a chairman.

“[Tim] Cook continuará no seu cargo de CEO durante o verão, enquanto trabalha em estreita colaboração com [John] Ternus para uma transição tranquila. Irá apoiar em determinados aspetos da empresa, incluindo contactos com decisores políticos em todo o mundo”, adiantou a multinacional de Cupertino, em comunicado divulgado online.

A mudança foi aprovada por unanimidade pelo conselho de administração da Apple e faz parte de um “planeamento de sucessão cuidadoso e a longo prazo”.

John Ternus entrou na Apple em 2001, para a equipa de design de produtos, e tornou-se vice-presidente de engenharia de hardware em 2013 e, oito anos depois, entrou para o leque mais restrito de executivos, como vice-presidente sénior. “John Ternus tem a mente de um engenheiro, a alma de um inovador e o coração para liderar com integridade e honra. É um visionário cujas contribuições para a Apple ao longo de 25 anos já são inúmeras”, afirma Cook, citado no comunicado.

Segundo a tecnológica, o futuro CEO “foi fundamental” em várias novas gamas de produtos, incluindo o iPad e os AirPods, bem como iPhone, Mac e Apple Watch. Antes da Apple, trabalhou como engenheiro mecânico na Virtual Research Systems, após licenciar-se nessa área pela Universidade da Pensilvânia.

No âmbito desta transição na liderança da Apple, o chairman não executivo Arthur Levinson, que está há mais de uma década na casa, tornar-se-á o principal diretor independente da empresa nessa data.

Em Wall Street, as ações da Apple fecharam a sessão com uma subida de 1,05% para 273,08 dólares. Depois do comunicado, a Apple cedia menos de 1% no mercado after hours.