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APS com curso sobre “Nova lei do lobbying em Portugal”

  • ECO Seguros
  • 15:21
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O novo enquadramento legal do lobbying em Portugal vai ser abordado na próxima formação da Associação Portuguesa de Seguradores, que vai decorrer no dia 24 de abril.

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS), com o Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS (CASA), anunciou a realização do curso “A nova lei do lobbying em Portugal: implicações para governação, compliance e reputação”, que vai decorrer dia 24 de abril, de forma online, entre as 9h30 às 11h00.

O objetivo desta formação é fornecer as competências necessárias aos interessados para “dominar e aplicar o novo enquadramento legal do lobbying em Portugal”, bem como as “consequências práticas para a governação corporativa, compliance, gestão de risco e reputação institucional”, explicam.

Destina-se a colaboradores do setor segurador, particularmente, a CEOs e administradores executivos, diretores de compliance, jurídico, risco e auditoria interna, diretores de relações institucionais, comunicação e assuntos públicos, bem como responsáveis de governação corporativa e ética empresarial.

Joana Bernardo, sócia da Vieira de Almeida e Associados, e Diogo de Belford Henriques, partner e Head of Public Affairs da H/Advisors, vão estar a conduzir esta formação.

Para obter mais informações acerca deste curso, ou para se inscrever, clique aqui.

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